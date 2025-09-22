Close Menu
    Ικτίνος: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος κα Λυδία Χαϊδά

    Ικτίνος: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος κα Λυδία Χαϊδά

    Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .

    Αποδεκτή έκανε την παραίτηση της κας Λυδίας Χαϊδά, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της και αυξημένου φόρτου εργασίας, η εταιρεία Ικτίνος.

    Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέχρι την πλήρωση της θέσεως από νέο Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

    Ονοματεπώνυμο Θέση

    Ευάγγελος Χαϊδάς Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
    Ιουλία Χαϊδά Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
    Περιστέρης Κατσικάκης Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
    Αναστασία Χαϊδά Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
    Ανδρέας Κουτούπης Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος
    Αγγελική Μεϊντάνη Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

