Ικτίνος:-Παραιτήθηκε-η-αντιπρόεδρος-κα-Λυδία-Χαϊδά

Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .
Αποδεκτή έκανε την παραίτηση της κας Λυδίας Χαϊδά, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της και αυξημένου φόρτου εργασίας, η εταιρεία Ικτίνος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέχρι την πλήρωση της θέσεως από νέο Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Ονοματεπώνυμο Θέση
Ευάγγελος Χαϊδάς Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Ιουλία Χαϊδά Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Περιστέρης Κατσικάκης Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Χαϊδά Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Κουτούπης Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Μεϊντάνη Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος
