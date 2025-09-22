Close Menu
    Monday, September 22

    Ικτίνος: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος κα Λυδία Χαϊδά

    Επιχειρήσεις
    Ικτίνος:-Παραιτήθηκε-η-αντιπρόεδρος-κα-Λυδία-Χαϊδά
    Ικτίνος: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος κα Λυδία Χαϊδά

    H Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22.09.2025 ομόφωνη απόφασή του, έκανε αποδεκτή της παραίτηση της Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Λυδίας Χαϊδά, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της και αυξημένου φόρτου εργασίας. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως από νέο Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

    • Ευάγγελος Χαϊδάς Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
    • Ιουλία Χαϊδά Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
    • Περιστέρης Κατσικάκης Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
    • Αναστασία Χαϊδά Μέλος Eκτελεστικό Μέλος
    • Ανδρέας Κουτούπης Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος
    • Αγγελική Μεϊντάνη Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

    Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .

