Ικτίνος:-Παραιτήθηκε-η-αντιπρόεδρος-κα-Λυδία-Χαϊδά

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22.09.2025 ομόφωνη απόφασή του, έκανε αποδεκτή της παραίτηση της Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Λυδίας Χαϊδά, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της και αυξημένου φόρτου εργασίας. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως από νέο Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Ευάγγελος Χαϊδάς Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Ιουλία Χαϊδά Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Περιστέρης Κατσικάκης Μέλος Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Αναστασία Χαϊδά Μέλος Eκτελεστικό Μέλος

Μέλος Eκτελεστικό Μέλος Ανδρέας Κουτούπης Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος Αγγελική Μεϊντάνη Μέλος Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος

Με την εκλογή του νέου Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό .