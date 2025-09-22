Κίνα:-4η-«παύση»-στα-επιτόκια

Το μονοετές LPR επηρεάζει τα περισσότερα νέα και εκκρεμή δάνεια, ενώ το πενταετές LPR τα στεγαστικά δάνεια.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC), κάνοντας το «4×4» τη Δευτέρα, παρά τη μείωση στο κόστος δανεισμού που αποφάσισε η Fed την περασμένη εβδομάδα. Η PBOC διατήρησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού ενός έτους (Loan Prime Rate – LPR) αμετάβλητο στο 3%, ενώ το πενταετές LPR παρέμεινε στο 3,5%, σύμφωνα με το CNBC.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία μείωση επιτοκίων από την PBOC έγινε τον Μάιο με «ψαλίδι» κατά 10 μονάδες βάσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πεκίνου να ενισχύσει την οικονομία. Η απόφαση για «πάγο» ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που επεσήμαναν ότι οι κινεζικές αρχές θα ανέστειλαν σημαντικά μέτρα τόνωσης εν μέσω πρόσφατου ράλι στο χρηματιστήριο, παρά τα οικονομικά δεδομένα που δείχνουν σημάδια κόπωσης στην οικονομία.

Η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας επιδεινώθηκε τον Αύγουστο, με μια σειρά βασικών δεικτών να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Οι λιανικές πωλήσεις χαμήλωσαν ταχύτητα στο 3,4% τον Αύγουστο, καθώς η κατανάλωση παρέμεινε αδύναμη, ενώ ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής κατέβασε στροφές στο 5,2%, συνιστώντας χαμηλό 12 μηνών (από Αύγουστο 2024).

Ακόμη ένα δείγμα της υποτονικής εγχώριας ζήτησης, αποτέλεσε η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων ενώ η αύξηση των εξαγωγών βυθίστηκε σε χαμηλό 8 μηνών (από Φεβρουάριο 2024) με ρυθμό 4,4% τον Αύγουστο. Η δυναμική της ανάπτυξης εξασθένησε σημαντικά το γ’ τρίμηνο, καθώς η ύφεση στον τομέα των ακινήτων επιδεινώθηκε, τα δημοσιονομικά κίνητρα μειώθηκαν και η βιομηχανία να κατέβασε ρολά ενώ σύμφωνα με οικονομολόγους της Barclays.

Οι αναλυτές αναμένουν ευρέως από τους Κινέζους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εφαρμόσουν πρόσθετη νομισματική χαλάρωση αργότερα φέτος για να διασφαλίσουν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο θα επιτύχει τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης της κυβέρνησης, περίπου 5%. «Η εστίαση του Πεκίνου έχει μετατοπιστεί από τη διαχείριση κινδύνου στην τόνωση της ανάπτυξης, υπό την ανοχή του αποπληθωρισμού στην αναθέρμανση της οικονομίας», τόνισε ο Χονγκ Χάο, CEO της Lotus Asset Management.

«Η Κίνα έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να σταματήσει την αναποτελεσματική, τροφοδοτούμενη από το χρέος συσσώρευση assets και να αρχίσει να μειώνει τις μη παραγωγικές επενδύσεις», σημείωσε, αναμένοντας περαιτέρω κίνητρα τους επόμενους μήνες. Η Barclays προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Κίνας θα επιταχυνθεί κατά 4,5% το 2025, ενώ η PBOC θα μειώσει τα επιτόκιά της κατά 10 μ.β. το τέταρτο τρίμηνο.