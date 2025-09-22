Κλείσιμο με απώλειες για τις ευρωαγορές – Η μετοχή της Porsche υποχώρησε κατά 7,2%

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με πτώση τη Δευτέρα 22/9, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη νέα απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη βίζα H-1B στα 100.000 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση 0,13% χαμηλότερα στις 553,40 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,44% στις 23.536,47 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,30% και διαμορφώθηκε στις 7.830,11 μονάδες, ενώ ο ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,11% και έκλεισε στις 9.226,68 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε άνοδο 0,26% στις 42.423,18 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε σημαντική πτώση κατά 1,08% στις 15.095,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε ανοδικά κατά 0,19% στις 7.719,11 μονάδες.

Οι μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες, με τον δείκτη Stoxx Europe Automobiles and Parts να υποχωρεί κατά 1,9%.

Η Porsche στη Γερμανία ηγήθηκε των πτωτικών πιέσεων, καταγράφοντας πτώση 7,2%, αφότου η κατασκευάστρια πολυτελών σπορ αυτοκινήτων αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδοφορίας της για το 2025. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης καθυστέρηση στην κυκλοφορία νέων ηλεκτρικών μοντέλων λόγω χαμηλής ζήτησης. Η Volkswagen, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Porsche, υποχώρησε επίσης, κλείνοντας τη συνεδρίαση με πτώση 7,1%.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή μια αιφνιδιαστική απόφαση για την αύξηση του κόστους αίτησης της λεγόμενης βίζας H-1B στα 100.000 δολάρια.

Το διάταγμα, που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή, απαιτεί από τις εταιρείες να καταβάλλουν το νέο εξαψήφιο ποσό για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες βίζες για νέους εργαζομένους που εισέρχονται στη χώρα. Το μέτρο εντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας των αμερικανικών θέσεων εργασίας και σηματοδοτεί μια ακόμη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής του Λευκού Οίκου.

Η Ινδία, από την πλευρά της, αντέδρασε στο τέλος των 100.000 δολαρίων για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα H-1B, λέγοντας ότι το μέτρο «είναι πιθανό να έχει ανθρωπιστικές συνέπειες λόγω της αναστάτωσης που θα προκαλέσει στις οικογένειες».

Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, μια προκαταρκτική εκτίμηση για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ έδειξε βελτίωση τον Σεπτέμβριο, με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 0,6 μονάδες στις -14,9.