«Λάθος ότι με την σκληρή δουλειά πας μπροστά» – «Ωμές» συμβουλές επαγγελματικής επιτυχίας

Δίνοντας μία «ωμή» συμβουλή επαγγελματικής επιτυχίας, ο ειδικός σε θέματα διοίκησης και επαγγελματικής ανάπτυξης Jeffrey Pfeffer, υποστηρίζει πως η σκληρή δουλειά για να πάει κάποιος μπροστά δεν αρκεί. Μήπως και λίγη κολακεία;

Οι νέοι συχνά πιστεύουν ότι «αν κάνουν καλή δουλειά, κάποιος θα το προσέξει. Μπορεί να συμβεί μπορεί και όχι», λέει ο Pfeffer, συγγραφέας 16 βιβλίων, και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

«”Η σκληρή δουλειά θα μιλήσει από μόνη της. Και αν κρατήσετε χαμηλό προφίλ και ακολουθήσετε τους κανόνες, θα πετύχετε” τους λένε. Αλλά αν κρατάτε χαμηλό προφίλ, απλά θα σας αγνοήσουν. Οι πιο επιτυχημένοι υπάλληλοι ξεχωρίζουν από τους συναδέλφους τους λόγω της τόλμης τους και εκφράζοντας ανοιχτά αυτό που θέλουν» υποστηρίζει.

«Ενδέχεται να αγνοηθείτε σε θέματα αυξήσεων και προαγωγών»

«Αν παραμείνετε σιωπηλοί κάνοντας με συνέπεια μεν, τα απολύτως – εκ της θέσεώς σας- προβλεπόμενα, ενδέχεται να αγνοηθείτε σε θέματα αυξήσεων ή προαγωγών, ιδίως σε σύγκριση με τους συναδέλφους σας που δημιουργούν καλές σχέσεις με τον προϊστάμενό τους» τονίζει ο Pfeffer, μιλώντας στο cnbc.

«Δεν έχει σημασία αν είστε εσωστρεφής, εξωστρεφής ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, σωστά; Και αυτό δεν έχει να κάνει με την προσωπικότητα, αλλά με τη συμπεριφορά».

Μερικές ιδέες;

Ο Pfeffer συνιστά να «νιώθεις άνετα να μοιράζεσαι τις ιδέες σου στις συσκέψεις, να χτίζεις το επαγγελματικό σου δίκτυο, είτε μέσω του LinkedIn, είτε σε συζητήσεις βγαίνοντας για καφέ ή γεύματα, και να καταβάλλεις σκόπιμη προσπάθεια για να ενισχύσεις τη σχέση σου με τον προϊστάμενό σου. Μην φοβάσαι να εκφράσεις κάποια επαγγελματική, αρμόζουσα στον εργασιακό χώρο φιλοφρόνηση»

Μπορείτε, για παράδειγμα, να πείτε στον προϊστάμενό σας ότι εκτιμάτε τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε μια σύσκεψη της ομάδας έκτακτης ανάγκης ή να του ζητήσετε συμβουλές για την καριέρα σας. Ακόμη και οι μικρές χειρονομίες μπορούν να σας βοηθήσουν να μείνετε στην κορυφή της λίστας όταν σκέφτονται υποψηφίους για νέες ευκαιρίες, λέει ο Pfeffer.

«Απαραίτητο να κολακεύω τους ανώτερους μου»

«Δεν είναι απαραίτητο να κολακεύετε τους συναδέλφους σας, αλλά είναι απαραίτητο να κολακεύετε τους ανώτερους σας. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την καριέρα σας», συνεχίζει.

Η σημασία του καλού ντυσίματος

«Και μια ακόμη συμβουλή για να ξεχωρίσετε, με θετικό τρόπο, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική απόδοση της εργασίας σας: Ντυθείτε λίγο πιο κομψά και επίσημα σε σχέση με τους συναδέλφους σας, για να εκπέμπετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και την αίσθηση της ικανότητας.

Η συμβουλή αυτή αντανακλά μια παρόμοια σύσταση από τους ειδικούς σε θέματα στυλ Stacey London και Clinton Kelly, οι οποίοι μίλησαν στο CNBC Make It τον Ιούνιο. Το να είσαι «επιμελής με την γκαρνταρόμπα σου» δείχνει ότι «πιθανότατα θα είσαι επιμελής και με την εργασία σου», είπε ο Kelly.

