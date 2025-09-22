Μαρινάκης-για-Πάνο-Ρούτση:-«Δεν-μπορούμε-να-παρέμβουμε-στη-Δικαιοσύνη,-έχουμε-διάκριση-των-εξουσιών»

Για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί για 8η ημέρα ο Πάνος Ρούτσης, πατέρας θύματος των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθάρισε ότι το αίτημά του αφορά τη Δικαιοσύνη.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Σε επίπεδο διεκδίκησης έχει δικαίωμα να υποβάλει το αίτημά του. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα, ανεξαρτήτως κομμάτων και ανεξάρτητα από το αν είμαστε ή όχι στην κυβέρνηση», σχολίασε αρχικά. «Εάν δεν έχεις περάσει αυτήν την τραγωδία, δεν μπορείς καν να διανοηθείς τι νιώθει ο οποιοσδήποτε πατέρας των θυμάτων των Τεμπών».

«Επί του αιτήματος, όταν αυτό υποβληθεί και όπως υποβληθεί, τότε είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει σε μια απόφαση που είναι της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία παρέμβασης».

Μάλιστα, ως προς το πολιτικό επίπεδο, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε:

«Ρωτώ τι μας ζητάνε τα κόμματα και όσοι ανήκουν στο πολιτικό σύστημα; Να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη; Ας βγουν να το πουν καθαρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημοκρατία μας. Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη, δεδομένου του γεγονότος ότι κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε αίτημα; Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη;»

