Με-το-«χαράτσι»-των-100.000-δολαρίων-στη-βίζα-h-1Β-o-Τραμπ-«τιμωρεί»-την-Ινδία-(και-τις-αμερικανικές-τεχνολογικές)

Μια μονοκονδυλιά του Ντόναλντ Τραμπ αρκεί για να κλονίσει μια βιομηχανία 280 δισ. δολαρίων: η αιφνιδιαστική απόφαση να επιβληθεί τέλος 100.000 δολαρίων ανά αίτηση H-1B βίζας ξαναγράφει τους κανόνες για τις ινδικές εταιρείες outsourcing και δημιουργεί πονοκέφαλο σε γίγαντες της αμερικανικής τεχνολογίας.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι θέλει να περιορίσει τις καταχρήσεις. Όμως η Ινδία βλέπει μια επίθεση σε έναν από τους μεγαλύτερους πυλώνες της οικονομίας της – την εξαγωγή υπηρεσιών πληροφορικής μέσω εργαζομένων, που στηρίζονται στη βίζα τύπου H-1B. «Πρόκειται για γεωπολιτικό πόλεμο», σχολίασε στο - ο Τσάντερ Πρακάς Γκουρνάνι, πρώην CEO της Tech Mahindra.

Το κόστος για τις ινδικές εταιρείες

Μεγάλες εταιρείες όπως οι Tata Consultancy Services, Infosys και Wipro έχουν χτίσει το μοντέλο τους πάνω στο πρόγραμμα βίζας, στέλνοντας δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς σε πελάτες-κολοσσούς όπως η Citigroup και η Walmart.

Μόνο η Infosys είχε 2.504 εγκρίσεις το 2024. Yπό τους νέους κανόνες, αυτό ισοδυναμεί με επιβάρυνση άνω των 250 εκατ. δολαρίων. Οι μετοχές των TCS και Infosys κατέγραψαν απώλειες άνω του 3% τη Δευτέρα.

Πλήγμα και για τις ΗΠΑ

Το μέτρο, όμως, κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ, προειδοποιούν ειδικοί. Θα αυξήσει το κόστος για τις ίδιες τις αμερικανικές επιχειρήσεις και θα τις ωθήσει να επεκτείνουν τα λεγόμενα global capability centers στην Ινδία. Ήδη Microsoft, Google, Goldman Sachs και JPMorgan έχουν χτίσει τεράστιες υποδομές στη χώρα.

Στην Ινδία, τα social media γέμισαν αγανάκτηση και ανησυχία για οικογένειες που εξαρτώνται από τις H-1B για εργασία και παραμονή στις ΗΠΑ.

Στην Ουάσιγκτον, το μέτρο εκλαμβάνεται ως ακόμη μια «America First» κίνηση που βάζει εμπόδια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Δελχί. Ο ίδιος ο Ναρέντρα Μόντι απέφυγε να το σχολιάσει δημόσια, ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι απέτυχε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.

Το επόμενο βήμα

Η εντολή τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή, όμως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν νομικές προσφυγές από εταιρείες-κολοσσούς όπως Microsoft, Amazon και Alphabet.

«Η απόφαση δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον», τονίζει ο οικονομολόγος Αρούπ Ράχα στο -. Και όπως σχολιάζει ο Μπχάσκαρ Ράο της Digital Sea: «Τίποτα δεν είναι τελικό με τον Τραμπ».