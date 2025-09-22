Μουσάλεμ-(fed):-Περιορισμένα-τα-περιθώρια-για-νέες-μειώσεις-των-επιτοκίων

«Πιστεύω ότι τα περιθώρια είναι περιορισμένα για περαιτέρω χαλάρωση χωρίς η πολιτική μας να γίνει ιδιαίτερα “χαλαρή”, και για αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστηρικτής της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκιά της την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ο πρόεδρος της St. Louis Federal Reserve, Αλμπέρτο Μουσάλεμ, επισημαίνοντας όμως ότι παραμένει επιφυλακτικός όσον αφορά περαιτέρω μειώσεις.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Μουσάλεμ χαρακτήρισε τη μείωση ως «προληπτική κίνηση που αποσκοπεί στη στήριξη της αγοράς εργασίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και στην αποτροπή περαιτέρω αποδυνάμωσης».

«Η στάση της Fed απέναντι στη νομισματική πολιτική βρίσκεται τώρα μεταξύ της “μέτρια περιοριστικής” και “ουδέτερης”, κάτι που θεωρώ ιδανικό», πρόσθεσε, μιλώντας στο Brookings Institution στην Ουάσιγκτον, D.C.

Ο Μουσάλεμ χαρακτήρισε «ευνοϊκές» τις ισχύουσες χρηματοοικονομικές συνθήκες, χωρίς όμως να αγνοεί την πίεση που συνεχίζουν να ασκούν οι αμερικανικοί δασμοί στον πληθωρισμό και τις τιμές των καταναλωτών.

Υπενθυμίζεται πως η Fed προέβη την Τετάρτη στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της στο 2025 με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, καθώς υπάρχουν σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις.

Το εύρος των επιτοκίων είναι στο 4-4,25% ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, όπως διαπίστωσε η FOMC, ενώ ταυτόχρονα «έδειξε» δύο πρόσθετες περικοπές εντός του τρέχοντος έτους.

Ο μόνος που διαφώνησε (11-1) ήταν το νέο μέλος με δικαίωμα ψήφου («εκλεκτός» και οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ), Στίβεν Μίραν που τάχθηκε υπέρ «ψαλιδίσματος» κατά 50 μονάδες βάσης. «Ναι» στη μείωση τω επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ψήφισε και η Λίζα Κουκ ελέω έντασης με Τραμπ.