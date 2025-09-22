Νάγκελ-(ΕΚΤ):-Υπερβολικοί-οι-φόβοι-ότι-το-ισχυρό-ευρώ-μειώνει-την-ανταγωνιστικότητα-των-εξαγωγών

«Το να εστιάζουμε μόνο στα κέρδη του ευρώ έναντι του δολαρίου υπερβάλλει στο μέτρο που επιβαρύνεται η εξαγωγική οικονομία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Συνολικά δεν ανησυχώ για το τρέχον επίπεδο αποτίμησης του ευρώ».

Η ενίσχυση του ευρώ δεν θα μπορούσε να μειώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών, υπογράμμισε ο Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε ομιλία του τη Δευτέρα, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες των αναλυτών.

Όπως μεταδίδει το -, παρά το γεγονός ότι το ενιαίο νόμισμα έχει ενισχυθεί σχεδόν 14% έναντι του δολαρίου φέτος, ο πρόεδρος της Bundesbank επεσήμανε ότι η εικόνα είναι διαφορετική όταν η ισοτιμία συγκρίνεται με ένα ευρύτερο «καλάθι» εμπορικών εταίρων. «Μια τέτοια ανάλυση αποκαλύπτει μια πολύ μικρότερη ανατίμηση», τόνισε.

Η πορεία του ευρώ αποτελεί επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ των αξιωματούχων της ΕΚΤ, ορισμένοι από τους οποίους υποστηρίζουν ότι μια υπερβολική ανατίμηση θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάκαμψη και να πιέσει τον πληθωρισμό. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας, Γκεντιμίνας Σίμκιους, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι αυτή είναι μια από τις αιτίες για τις οποίες η ΕΚΤ θα έπρεπε να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Άλλοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα φέτος ότι μια ισοτιμία πάνω από τα 1,20 δολάρια θα έκανε τα πράγματα «πολύ πιο περίπλοκα», αλλά την περασμένη εβδομάδα τόνισε πως «δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο» και πως δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο η ισοτιμία έναντι του δολαρίου.

Αυτή τη στιγμή το ευρώ διαπραγματεύεται περίπου στα 1,18 δολάρια.

Οι πιέσεις στο δολάριο οφείλονται εν μέρει στις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, στη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στις επιθέσεις του κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ελπίδα ότι το ευρώ θα αποκτήσει μεγαλύτερο διεθνή ρόλο.

Ο Νάγκελ διευκρίνισε στην ομιλία του ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το δολάριο θα αντικατασταθεί ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ωστόσο, τόνισε ότι «υπάρχουν τάσεις προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση» και ότι ένας ισχυρότερος διεθνής ρόλος για το ευρώ θα ήταν «επιθυμητός».

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και να διασφαλίσουν την κυριαρχία των συστημάτων πληρωμών της, σύμφωνα με τον Νάγκελ, ο οποίος δήλωσε ότι ένα ψηφιακό ευρώ θα βοηθούσε επίσης σε αυτό το θέμα.

«Θα ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων και μια λογική απάντηση στα stablecoins», ανέφερε. «Το ψηφιακό ευρώ θα έκανε την Ευρώπη πιο ανεξάρτητη όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές».