Νέο-taxis:-Πρόσβαση-σε-τραπεζικούς-λογαριασμούς-και-γεωεντοπισμό-φορολογουμένων

Δυνατότητες αυτόματης πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, καθώς και γεωεντοπισμού διευθύνσεων κατοικίας και επαγγελματικής εγκατάστασης θα έχει το νέο ΤΑΧΙS, το οποίο κτίζει η ΑΑΔΕ.

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας θα διατηρεί στη μνήμη του δεδομένα φορολογικού μητρώου και ιστορικό μεταβολών για περισσότερα από 100 έτη με αρχειοθέτηση των παλαιότερων στοιχείων και με δυνατότητα αναζήτησης και ανάσυρσης, έχοντας σκιαγραφήσει το πλήρες προφίλ του φορολογούμενου.

Παράλληλα θα τηρείται η ιστορικότητα των δεδομένων και των μεταβολών με την τήρηση αρχείων στα οποία θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές κ.λπ., ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση της εικόνας του φορολογούμενου που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την εγγραφή του στο φορολογικό μητρώο.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου συστήματος όλα τα υφιστάμενα ξεχωριστά συστήματα (TAXIS, TAXISnet, ELENXIS) θα ενοποιηθούν, ενώ θα καταργηθεί η χωρική αρμοδιότητα των φορολογικών υπηρεσιών, αφού κάθε φορολογούμενος θα εξυπηρετείται σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 86.181.528,66 ευρώ, καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει διάρκεια 5 ετών και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2029, αλλά ορισμένες εφαρμογές του θα είναι διαθέσιμες και παραγωγικές από το 2026. Ταυτόχρονα προβλέπεται συντήρηση διάρκειας 4 ετών, πρόσθετου προϋπολογισμού 33.460.160 ευρώ.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στόχο την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών, με τα πρώτα επιμέρους υποσυστήματα να τίθενται σε λειτουργία από το τέλος του 2026.

Οι βασικές δυνατότητες

Πιο αναλυτικά, οι βασικές δυνατότητες του νέου TAXIS, όπως προκύπτουν από την αναλυτική περιγραφή του έργου, θα είναι:

1. Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών, σε διασύνδεση με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η ΑΑΔΕ, μέσω του νέου συστήματος, θα έχει on line σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα για τις εισπράξεις, τις αναλήψεις, τις καταθέσεις και τις πληρωμές τους.

2. Δυνατότητα γεωεντοπισμού της διεύθυνσης κάθε φυσικού και νομικού προσώπου του φορολογικού μητρώου με προσδιορισμό της έδρας ή/και της εγκατάστασης ή/και της κατοικίας βάσει των πλέον λεπτομερών γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτει η δημόσια διοίκηση.

3. Πρόσβαση σε στοιχεία και ρυθμίσεις επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του e-mail), σε διασύνδεση με άλλα επίσημα μητρώα επικοινωνίας (π.χ., Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας), πλήρεις διευθύνσεις κατοικίας ημεδαπής και αλλοδαπής και επικοινωνίας με γεωπροσδιορισμό.

4. Τεχνολογικές προϋποθέσεις για μακρά διατήρηση (πάνω από 100 έτη) των δεδομένων του φορολογικού μητρώου με αρχειοθέτηση των παλαιότερων στοιχείων, με δυνατότητα αναζήτησης και ανάσυρσης.

5. Τήρηση της ιστορικότητας των δεδομένων και των μεταβολών: τήρηση αρχείων με τις μεταβολές των στοιχείων (εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές κ.ά.), ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση της εικόνας του φορολογούμενου που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την εγγραφή του στο φορολογικό μητρώο.

6. Πρόσβαση σε δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων από το Μητρώο Πολιτών, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις αστυνομικές αρχές (ενδεικτικά: αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες παραμονής κ.λπ.)

7. Πρόσβαση σε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

8. Πρόσβαση σε στοιχεία ΑΦΜ/ΦΠΑ στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διασταύρωσής τους (όπως π.χ. μέσω του πληροφοριακού συστήματος VIES).

9. Πρόσβαση σε στοιχεία φορολογικής κατοικίας (με ένδειξη χώρας).

10. Τήρηση αρχείων με δεδομένα για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

11. Πρόσβαση σε στοιχεία έναρξης, μεταβολής και διακοπής δραστηριοτήτων.

12. Πρόσβαση σε στοιχεία έδρας και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εσωτερικού και εξωτερικού, με επισήμανση ως προς το εάν συνιστούν (α) μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς ΦΠΑ και (β) μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς εισοδήματος.

13. Διεπαφές με το Μητρώο Πολιτών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για τις επιχειρήσεις, τις αστυνομικές αρχές, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ασφαλιστικούς φορείς/ΗΔΙΚΑ/e-ΕΦΚΑ, Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Επιμελητήρια, δικαστήρια (π.χ. Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία), άλλες δημόσιες υπηρεσίες, άλλες φορολογικές αρχές αλλοδαπής, αρχές έκδοσης εγγράφων άλλων χωρών, το Μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, τις εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητόδρομων, το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε» (Know Your Customer – eGov – KYC), καθώς και με εταιρείες τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και πιστωτικά ιδρύματα.

14. Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του φορολογικού μητρώου με άλλα μητρώα της δημόσιας διοίκησης (π.χ., Εθνικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) που διαθέτουν αυθεντική πληροφορία προκειμένου είτε να αντλούνται είτε να επιβεβαιώνονται δεδομένα αναφορικά με ιδιότητες και χαρακτηριστικά φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

15. Διεπαφές που παρέχουν δεδομένα του φορολογικού μητρώου σε συστήματα τρίτων αναφορικά με την επιλεξιμότητα φορολογούμενων για ενισχύσεις και επιδόματα.

16. Πρόσβαση σε στοιχεία ΦΠΑ (υπαγωγή στον ΦΠΑ γενικά -απαλλασσόμενοι και μη-, υπαγωγή στο κανονικό ή κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα), Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, υπαγωγής σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, υπαγωγής σε ειδικά ενωσιακά καθεστώτα (π.χ., OSS/IOSS), απόδοσης ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ.

17. Πρόσβαση σε στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση και τα προστατευόμενα μέλη και τις σχέσεις μελών.

18. Διασταύρωση και λήψη πληροφοριών για τις ιδιότητες φυσικών προσώπων και προστατευόμενων μελών που σχετίζονται με προνοιακά επιδόματα ή παροχές (π.χ., αναπηρία, τριτεκνία, πολυτεκνία, πλήρης ή μερική δικαστική συμπαράσταση, στρατιωτική θητεία, γονική μέριμνα).

19. Λήψη πληροφοριών και στοιχείων για τους εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμους, τάξεις κληρονόμων, ποσοστά κληρονομιαίας μερίδας, αποποιήσεις, αποδοχή επ’ ωφελεία απογραφής, κληρονομική αναξιότητα.

20. Πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (π.χ., εξαφάνιση, αφάνεια, πτώχευση, εκκαθάριση, αναστολή λειτουργίας, αναστολή χρήσης ΑΦΜ, έλεγχος).

21. Διασταυρώσεις στοιχείων απασχόλησης, όπως η διασταύρωση των δεδομένων του εισοδήματος (π.χ., μισθωτός, επιτηδευματίας) και επωνυμίας εργοδότη και ειδικότητας μισθωτού σε διασύνδεση με τον e-ΕΦΚΑ.

22. Πρόσβαση σε στοιχεία σχέσεων μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια και διοικήσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

23. Πρόσβαση σε πληροφορίες για εταιρικές σχέσεις νομικών προσώπων.

24. Συσχετίσεις λόγω εταιρικών μετασχηματισμών.

25. Λήψη νομιμοποιητικών εγγράφων και δυνατότητα διασταύρωσής τους με τους εκδότες, αλλά και επισύναψής τους.

26. Παρακολούθηση της έναρξης και του κύκλου ζωής κάθε επαγγελματικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποδίδοντας Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και τηρώντας ό,τι προβλέπει ο νόμος για το είδος της δραστηριότητας ή επιχείρησης κατά περίπτωση.

27. Αυτοματοποιημένες λειτουργίες ενημέρωσης των στοιχείων του φορολογικού μητρώου σύμφωνα με τα «γεγονότα ζωής» φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

28. Πραγματοποίηση σύνθετων ερωτημάτων-αναζητήσεων βάσει ιδιοτήτων των φορολογούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, π.χ. του τόπου εγκατάστασης, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, του χρόνου έναρξης εργασιών, των εταιρικών σχέσεων, του τόπου κατοικίας, της οικογενειακής κατάστασης, μέσω διάθεσης εργαλείων και του μοντέλου των δεδομένων.

29. Δυνατότητα καταχωρήσεων και αναζητήσεων τόσο με τρέχουσα όσο και με παρελθούσα ημερομηνία. Ειδικά για τις καταχωρήσεις με παρελθούσα ημερομηνία, θα υποστηρίζεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης προγενέστερων καταχωρήσεων ανεξαρτήτως της τυχόν ύπαρξης άλλων μεταγενέστερων καταχωρήσεων, με βάση παραμετρικούς επιχειρησιακούς κανόνες.

30. Δυνατότητα παρακολούθησης της μη συμμόρφωσης των φορολογούμενων στις υποχρεώσεις φορολογικού μητρώου, π.χ. με αυτόματο υπολογισμό εκπρόθεσμων υποβολών και επισήμανσης μη υποβολής απαραίτητων δηλώσεων, και ενημέρωση αντίστοιχα της λειτουργικής περιοχής της συμμόρφωσης ή όποιας άλλης απαιτείται για την εκτέλεση ενεργειών.