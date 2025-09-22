Οι Γερμανοί στήριξαν τον τουρισμό τον Ιούλιο – Η εικόνα σε επίπεδο επταμήνου και τα θετικά σημάδια

Αντιστρόφως ανάλογη πορεία από τους δύο προηγούμενους μήνες ακολούθησε τον Ιούλιο του 2025 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις που από την αρχή του χρόνου παρουσιάζουν άνοδο. Οι πρωταγωνιστές της ανόδου.

Την ανοδική του πορεία συνέχισε τον Ιούλιο ο τουρισμός, με αφίξεις και εισπράξεις να κινούνται άνω των αντίστοιχων μεγεθών του 2024. Παρότι μάλιστα παρατηρήθηκε μια αναντιστοιχία στην άνοδο εισπράξεων και αφίξεων, αυτή συμπεριλαμβάνεται στα αισιόδοξα μηνύματα του κλάδου, καθώς έδειξε αύξηση της μέσης δαπάνης των τουριστών, πάγιο ζητούμενο των φορέων του κλάδου για να καμφθούν τυχόν φαινόμενα υπερτουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς. Η καλή πορεία του Ιουλίου μάλιστα βελτίωσε σε επίπεδο επταμήνου και την εικόνα των αφίξεων, ο ρυθμός αύξησης των οποίων είχε επιβραδυνθεί τους προηγούμενους μήνες.

Θετικά τα μηνύματα από την μέση δαπάνη

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της ΤτΕ που δημοσιεύτηκαν προ ολίγου, τον έβδομο μήνα του έτους η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4% με την αύξηση τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να είναι μάλιστα υπερδιπλάσια, φτάνοντας το 15%. Σε αυτό συνέβαλε η άνοδος της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία έφτασε το 7,2% αλλά και η ανοδική πορεία των αφίξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 6 προηγούμενους μήνες του τρέχοντος έτους η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε θετικό πρόσημο μόνο τους 3 – συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο – με τους υπόλοιπους (Φεβρουάριο – Μάιο – Ιούνιο) να κινείται σε αρνητικό έδαφος κατά -0,8% κατά -2,7% και κατά -1,7% αντίστοιχα.

Εν αντιθέσει η μέση δαπάνη των τουριστών σημείωσε άνοδο άνω του 10% τους μήνες Μάρτιο Απρίλιο, Μάιο με το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς να σημειώνει οριακές μεταβολές είτε θετικές είτε αρνητικές, με εξαίρεση ίσως τον Ιανουάριο όπου η πτώση έφτασε το 3,5%.

Αποτέλεσμα της καλής πορείας της μέσης δαπάνης ήταν και η περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων τόσο τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού όσο και στο σύνολο του πρώτου επταμήνου. Ειδικότερα τον Ιούλιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 φτάνοντας τα 4.523,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3.932,7 εκατ. ευρώ του Ιουλίου του 2024, ενώ σε επίπεδο επταμήνου η άνοδος έφτασε το 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ήτοι 12.182,8 εκατ. ευρώ.

Γερμανοί και Γάλλοι οι πρωταγωνιστές της ανόδου των εισπράξεων

Τροφοδότη της ανόδου αποτέλεσαν οι αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις οποίες αυξήθηκαν κατά 23,6% και κατά 43,1% αντίστοιχα, σε απόλυτους αριθμούς δηλαδή έφτασαν τα 664,4 εκατ. ευρώ και τα 313,1 εκατ. ευρώ. Άνοδος, αν και σε μικρότερα ποσοστά, παρατηρήθηκε και από τις λοιπές βασικές αγορές του τουρισμού και ειδικά από αυτές με υψηλή μέση δαπάνη. Για την ακρίβεια οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 549,9 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 15,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 249,8 εκατ. ευρώ. Για την ακρίβεια ακόμα και οι εισπράξεις από την Ρωσία σημείωσαν άνοδο, στοιχεία ενθαρρυντικό δεδομένου ότι η αγορά υποεξυπηρετείται καθώς δεν υπάρχει απευθείας πτήση μεταξύ των δύο χωρών. Οριακή θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στις εισπράξεις από την Ιταλία οι οποίες έφτασαν τα 288,2 εκατ. Ευρώ

Πανομοιότυπη ήταν και η εικόνα σε επίπεδο επταμήνου, με την μεγαλύτερη αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων – 25,3% – να παρατηρείται από την αγορά των ΗΠΑ οι εισπράξεις της οποίας προσέγγισαν το 1 δισ. (954,0 εκατ. ευρώ). Την δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσε η αγορά της Γερμανίας με 16,6% (2.030,7 εκατ. ευρώ) και ακολούθησε αυτή της Γαλλίας με 15,6% (769,0 εκατ. ευρώ). Σε απόλυτους αριθμούς αξιοσημείωτη ήταν και η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου οι εισπράξεις από την οποία ανήλθαν σε 1.631,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας όμως άνοδο μόλις 2,1%. Ενισχυμένες κατά 4,9% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 632,8 εκατ. ευρώ.

Οι Γερμανοί στήριξαν τις αφίξεις των Ιούλιο

Όσο για την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο έφτασε τους 6.763,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενισχυμένη κατά 6,4%, ενώ σε επίπεδο επταμήνου προσέγγισε τις 18.454,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.982,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αρωγός ήταν η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από την Γερμανία η οποία ενισχύθηκε κατά 14,9%, εν αντιθέσει με την ταξιδιωτική κίνηση από όλες τις άλλες χώρες τροφοδότες, η οποία κατέγραψε οριακές θετικές μεταβολές αν όχι αρνητικό πρόσημο.

Συγκεκριμένα η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία εμφάνισε άνοδος μόλις 0,5% και διαμορφώθηκε σε 404,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η κίνηση από Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώθηκε κατά 13,1% και κατά 0,2% αντίστοιχα. Μειωμένη κατά 6,7% ήταν και η κίνηση από την Γαλλία.

Στον αντίποδα την ταξιδιωτική κίνηση σε επίπεδο επταμήνου στήριξαν οι ΗΠΑ και η Γερμανία με την ταξιδιωτική κίνηση να αυξάνει κατά 14,6% και κατά 8% αντίστοιχα. Αύξηση 3% και κατά 1,5% αντίστοιχα σημείωσε η ταξιδιωτικής κίνηση από την Ιταλία και την Βρετανία ενώ μείωση κατά 8,6 παρατηρήθηκε στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση του πρώτου επταμήνου από την Γαλλία.