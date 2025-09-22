Πειραιώς:-Το-στοίχημα-επαναφοράς-του-«γίγαντα»-των-ασφαλειών

Ποντάρει σε πιο ανθεκτική και διαφοροποιημένη κερδοφορία η Πειραιώς μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής. «Βαρίδι» η υψηλή γραμμή κόστους και τα legacy συμβόλαια του κλάδου Ζωής και Υγείας της ασφαλιστικής. Αναμένει το «story» συνεργειών και αναδιάταξης η αγορά. Το 2027 η κρίση για Danish Compromise.

Νότα διαφοροποίησης επιδιώκει να βάλει στο σχετικά στενό, σε πρότυπα ανάπτυξης, σχεδιασμό της, η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της απόκτησης, καταρχήν του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής και κατά δεύτερον της μεταβίβασης του υπόλοιπου 9,99% από την Εθνική Τράπεζα – υπό τους ίδιους όρους πώλησης από CVC – λόγω δικαιώματος προσκολλήσεως (υπολογίζεται κοντά στα 60 εκατ. ευρώ).

Το στοίχημα της επόμενη διετίας, που ταυτόχρονα θα αποτελέσει και ακρογωνιαίο λίθο στο «story» της τράπεζας είναι η επαναφορά και ανάδειξη του εγχώριου «γίγαντα» των ασφαλειών. Ένα βαρύ asset, υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας ως προς την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του, στο οποίο καθρεφτίζονται διαρθρωτικές αδυναμίες του κλάδου αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων της διοίκησης της τράπεζας βρίσκεται ο εξορθολογισμός της οργανωτικής δομής της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ενίσχυση της διασύνδεσης της προϊόντικής γκάμας με τα επενδυτικά προϊόντα της τράπεζας, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων. Η διοίκηση της ασφαλιστικής έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών, βελτιώνοντας τα βασικά πληροφοριακά συστήματα, αναβαθμίζοντας την αρχιτεκτονική παλαιότερων εφαρμογών και αυτοματοποιώντας σημαντικό μέρος των εργασιών back – office.

Παράλληλα, επένδυσε σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, όπως η εφαρμογή OCR (Intelligent Character Recognition), η οποία επιτρέπει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία αιτημάτων αποζημίωσης, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης και το λειτουργικό κόστος.

Σε επίπεδο διανομής προϊόντων, το εταιρικό δίκτυο διατήρησε την πρωτοκαθεδρία ως βασικό κανάλι, αν και η συμμετοχή του στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υποχώρησε στο 37% από 39% το 2023. Παρόμοια μείωση καταγράφηκε και στους συνεργαζόμενους πράκτορες (29% από 32%). Αντίθετα, το κανάλι bancassurance κατέγραψε σημαντική ενίσχυση, ανερχόμενο στο 24% από 18% του συνολικού μείγματος.

Να φανεί ο «γίγαντας» και στα νούμερα…

Πέραν του σημαντικού μεριδίου αγοράς που διαθέτει η Εθνική Ασφαλιστική, ήτοι 14,6%, τα μεγέθη φανερώνουν την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της στρατηγικής. Στη χρήση 2024, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, τα οποία έφτασαν τα 825,289 εκατ. ευρώ, έναντι 734,287 το 2023. Ο αριθμός πελατών της ξεπέρασε τα 1,8 εκατ. έναντι 1,72 εκατ. που αναφέρονταν στις οικονομικές καταστάσεις του 2023.

Παράλληλα, η εταιρεία κατάφερε να περάσει σε ελαφρώς θετικό «έδαφος», με καθαρά κέρδη 15,221 εκατ. έναντι ζημιών 29,334 εκατ. ευρώ το 2023. Ωστόσο, αν συνυπολογιστούν στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα μπορούν να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα, ο όμιλος βλέπει ζημιά 5,07 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω ασφαλιστηρίων – αντασφαλιστηρίων συμβολαίων 8,739 εκατ. ευρώ) και επιβάρυνση καθαρής θέσης κατά 3,168 εκατ. ευρώ.

Αρνητικά συνεχίζει να επηρεάζεται από την εξέλιξη του «legacy» χαρτοφυλακίου Υγείας – περιλαμβάνει προϊόντα με εγγυημένες αποδόσεις, καθώς και ισόβιες καλύψεις υγείας, που δεν είναι πλέον ανοικτά σε νέες πωλήσεις – το οποίο κατέγραψε νέες ζημιές προ φόρων ύψους 17,485 εκατ. έναντι ζημιών 81,049 εκατ. ευρώ το 2023. Παλαιό και νέο χαρτοφυλάκιο Υγείας οδήγησαν σε ζημιές 22,17 εκατ. ευρώ, διατηρώντας έτσι τον κλάδο Ζωής και Υγείας σε αρνητικό αποτέλεσμα (ζημιές προ φόρων 1,416 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 52,2 εκατ. ευρώ το 2023). Και στον κλάδο Ζωής, παρά την αύξηση στα ασφάλιστρα του νέου χαρτοφυλακίου, μειώθηκε το περιθώριο κέρδους και το αποτέλεσμα προς φόρων.

Να σημειωθεί πως η σύμβαση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα στη CVC πρόεβλεπε μηχανισμό κατανομής κινδύνου, σύμφωνα με τον οποίο η τελευταία συμμετέχει στον κίνδυνο σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών, με ποσοστό 22,5% και η τράπεζα με 77,5%, καθώς και προσαρμογές σε περίπτωση αποκλινουσών αυξήσεων νοσηλίων. Η Εθνική αναμένεται να αποδεσμευθεί από τις ρήτρες κατανομής ζημιάς. Επιπλέον, η ΕΤΕ κατέχει ομολογίες Tier I της ασφαλιστικής ύψους 175 εκατ. ευρώ, με το καθεστώς τους – εποπτικό κεφάλαιο ή υποχρέωση αποπληρωμής – να αναμένεται να αποσαφηνιστεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

…σώζουν την παρτίδα τα επενδυτικά έσοδα

Από την άλλη, καταλυτική συμβολή είχαν τα επενδυτικά έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 89,5 εκατ. ευρώ (προήλθαν κυρίως από κουπόνια τίτλων σταθερού εισοδήματος, έσοδα από μερίσματα, καθώς και ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα), τη στιγμή που το σύνολο των εξόδων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ήτοι στα 125,515 εκατ. ευρώ (125,988 εκατ. το 2023), καθώς «ψήλωσαν» τα διοικητικά και τα έξοδα προσωπικού, ενώ μειώθηκε ελαφρώς το κόστος μετασχηματισμού.

Αναλυτές εστιάζουν την πολυπλοκότητα αναδιάρθρωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, λόγω ζητημάτων ενσωμάτωσης, αυξημένου κόστους και παλαιότερων συμφωνιών bancassurance. Την ίδια στιγμή, δεν αναμένεται μεγάλη ευχέρεια κινήσεων και ευελιξία για νέες στρατηγικές κινήσεις από την Πειραιώς, εάν προκύψουν ευκαιρίες ανόργανης ανάπτυξης. Συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος των θετικών αναθεωρήσεων και εκπλήξεων μπορούν να προέλθουν κυρίως από τις συνέργειες και την αναδιάρθρωση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Διαφοροποίηση και ανθεκτικότητα, αν βγει το στοίχημα…

Από την άλλη, η τράπεζα έχοντας ανοίξει πρώτη το «χορό» τον εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο, αποκτά σημαντική έκθεση και βάθος στην αγορά, με την Εθνική Ασφαλιστική να κατέχει μερίδιο αγοράς 14,6% (περίπου 17% στον κλάδο Ζωής και 11% στις Γενικές). Ο μετασχηματισμός και η ισχυροποίηση της ασφαλιστικής θα εισφέρει σημαντικά στο σκέλος των προμηθειών, ανοίγοντας πολλαπλές συνέργειες, πέραν των στενών ορίων του χώρου των ασφαλίσεων. Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή προς ένα πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικό business model.

Η αγορά αναμένει την παρουσίαση ενός πλάνου συνεργειών και περαιτέρω ανάπτυξης από την διοίκηση της Πειραιώς προς τα τέλη του έτους. Προκειμένου να τύχει εξαίρεσης μέσω Danish Compromise, η τράπεζα αναμένεται να μεταφέρει το «βραχίονα» του asset management στην Εθνική Ασφαλιστική, ώστε να «ψηλώσει» το ενεργητικό της τελευταίας προς τα 6 δισ. ευρώ από περίπου 4 δισ. ευρώ (ενοποίηση θυγατρικής με τη μέθοδο του RWA και συντελεστή 250%) αναζητώντας και άλλες επιλογές σε μια διαδικασία που παίρνει χρόνο και θα κριθεί προς το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Ευρύτερα, η Εθνική Ασφαλιστική θα συμβάλλει στην αντιστάθμιση τυχόν μελλοντικών πιέσεων – αναλόγως της επιτοκιακής «τροχιάς» – στα καθαρά έσοδα από τόκους, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των εσόδων.

«Βελούδινα διαζύγια»

Η πολύπλευρη συμφωνία μεταξύ CVC – Εθνικής το 2021 για τη μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην πρώτη, περιλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων της ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της τράπεζας, για χρονική διάρκεια 15 ετών (έως το 2036), με δυνατότητα πενταετούς παράτασης. Η διάρρηξη της (υπ’ ευθύνη τρίτου), αναμένεται να ενεργοποιήσει ρήτρες αποζημίωσης. Από την πλευρά της, η Πειραιώς διαθέτει αποκλειστική σύμβαση bancassurance με την ERGO Ασφαλιστική (η σύμβαση ανανεώθηκε στα τέλη του 2020 και ισχύει ως το 2030), στις Γενικές Ασφαλίσεις και με την NN στους τομείς Ζωής και Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του -, αναμένονται αμοιβαίοι συμβιβασμοί και συμφωνίες για λύση των υφιστάμενων συμβάσεων, αφότου η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς.