Πλήγμα-5,11-δισ.-ευρώ-για-vw-η-αποχώρηση-της-porsche-από-τα-Εv

Ο όμιλος Volkswagen δήλωσε ότι θα υποστεί πλήγμα 5,11 δισ. ευρώ, λόγω μιας εκτεταμένης αναμόρφωσης προϊόντων στο τμήμα των σπορ αυτοκινήτων Porsche. Η Porsche Cayenne, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν πλήρως ηλεκτρική, ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει να κατασκευάζεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα μέχρι τη δεκαετία του 2030.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Porsche, η οποία ανήκει κατά 75,4% στον όμιλο VW, ότι θα αλλάξει τη στρατηγική προϊόντων της ώστε να προσαρμοστεί σε μια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων που εξελίσσεται πιο αργά από τo αναμενόμενοo, αναφέρει το Reuters. «Βλέπουμε τεράστιες αλλαγές στο περιβάλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε σε αναλυτές και δημοσιογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου ο Όλιβερ Μπλουμ, Διευθύνων Σύμβουλος τόσο της Porsche όσο και του VW Group.

«Έχουμε λάβει βασικές στρατηγικές αποφάσεις», επεσήμανε, επικαλούμενος μια σαφή πτώση στη ζήτηση για αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα. «Τώρα είναι η ώρα να τις θέσουμε σε εφαρμογή. Θα είναι ένας δύσκολος και μακρύς δρόμος και θα απαιτήσει την πλήρη εστίασή μας και την ισχυρή μας προσπάθεια» έσπευσε να συμπληρώσει.

Ο Μπλουμ δήλωσε ότι η Porsche προγραμμάτισε την παραγωγή των μοντέλων της με βάση την αρχική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καθόρισε ότι όλα τα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων μετά το 2035, απαγορεύοντας ουσιαστικά την πώληση νέων μοντέλων βενζίνης και ντίζελ για να ενισχυθεί η αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μετά από έντονες πιέσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να επισπεύσει την αναθεώρηση του στόχου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αντί για το προηγουμένως προγραμματισμένο 2026.

Η Porsche αποσύρεται από τα ηλεκτρικά της οχήματα. Η Porsche αναμένει τώρα να λανσάρει μια ναυαρχίδα τύπου SUV που θα τοποθετηθεί πάνω από την Cayenne αρχικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικούς κινητήρες αντί να είναι πλήρως ηλεκτρικό όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.

Το σεντάν Panamera και το SUV Cayenne θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα μέχρι τη δεκαετία του 2030. Μια νέα προγραμματισμένη πλατφόρμα BEV θα «επαναπρογραμματιστεί για τη δεκαετία του 2030», δήλωσε η Porsche, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η αλλαγή στρατηγικής αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά κέρδη της Porsche έως και 1,8 δισ. ευρώ εφέτος. VW και Porsche μειώνουν τους στόχους για περιθώριο κέρδους. Τόσο ο όμιλος VW όσο και η Porsche μείωσαν επίσης τους στόχους περιθωρίου κέρδους τους για το τρέχον έτος.

Ο όμιλος VW μείωσε την πρόβλεψη για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους σε ποσοστό μεταξύ 2% και 3%, από 5%. Η Porsche προβλέπει πλέον λειτουργικό περιθώριο κέρδους που δεν θα υπερβαίνει το 2%, μειωμένο από το προηγούμενο εύρος 5% έως 7%, για το 2025. Είναι η τέταρτη φορά που η Porsche μειώνει τις προβλέψεις της φέτος.

Η Porsche μείωσε επίσης τον μεσοπρόθεσμο στόχο περιθωρίου κέρδους στο 15% από το ανώτερο όριο του 17% προηγουμένως.

«Αυτά δεν είναι περιθώρια κέρδους που θα περίμενε κανείς να δει σε ένα προϊόν πολυτελείας, τουλάχιστον όχι σε ένα επιτυχημένο», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Πάτρικ Χάμελ, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στις 19 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η Porsche δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες από την επιτυχημένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2022, με την επιβράδυνση των δασμών στην Κίνα και στις ΗΠΑ να έχουν επίσης αντίκτυπο. Η τιμή της μετοχής έχει πέσει τόσο χαμηλά που η εταιρεία αποσύρεται από τον DAX, τον δείκτη αναφοράς της Γερμανίας.

Αφού αντικατέστησε αρκετά στελέχη, η Porsche προσπαθεί να ανακάμψει προσθέτοντας περισσότερα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά μοντέλα και μειώνοντας το κόστος. Η αυτοκινητοβιομηχανία περικόπτει 1.900 θέσεις εργασίας στη Γερμανία, που αντιστοιχούν στο 15% του εργατικού δυναμικού. Επίσης, εγκατέλειψε ένα σχέδιο για την παραγωγή των δικών της μπαταριών λόγω της χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα.

Οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ εξακολουθούν να ισχύουν. Ο Μπλουμ δήλωσε ότι η προγραμματισμένη μείωση των δασμών εισαγωγής αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ στο 15% από το τρέχον 27,5% θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον για το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η VW βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με ένα επενδυτικό πακέτο που ο Blume είπε ότι θα μπορούσε να καλύψει και την Porsche, χωρίς να είναι πιο συγκεκριμένος, αναφέρει το -.

