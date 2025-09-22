Πρόστιμα σε γονείς 14 παιδιών που έπαιζαν ποδόσφαιρο σε πλατεία της Βενετίας – Δεν θα πληρώσουμε, λέει πατέρας

Η Ιταλία μπορεί να είναι μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την αστυνομία της Βενετίας να κυνηγήσει μια ομάδα… απίθανων στόχων: 14 παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο σε μια δημόσια πλατεία. Μάλιστα, επιβλήθηκαν πρόστιμα στους γονείς τους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους.

Τα παιδιά, ηλικίας 12 και 13 ετών, έπαιζαν ποδόσφαιρο στις αρχές του μήνα στην πλατεία Pino Signoretto στο Μουράνο, ένα νησί με περίπου 4.500 κατοίκους στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, όταν ένας κάτοικος, ενοχλημένος από τον θόρυβο που έκαναν, τους κατήγγειλε στην αστυνομία, σύμφωνα με τον Guardian.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην πλατεία και ταυτοποίησαν κάθε παιδί, προτού κληθούν οι γονείς τους και τους επιβληθεί πρόστιμο 50 ευρώ εκ μέρους τους. Σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση που δόθηκε στους γονείς και δημοσιεύθηκε στον ιταλικό Τύπο, τα παιδιά φέρεται να έπαιζαν ποδόσφαιρο σε απαγορευμένη περιοχή, «διαταράσσοντας τη δημόσια τάξη και θέτοντας σε κίνδυνο τους περαστικούς».

«Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας»

Ο Αντόνιο Τράμπους, πατέρας ενός από τα παιδιά, δήλωσε στη La Stampa: «Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας. Η αστυνομία δεν άκουγε λογικά επιχειρήματα. Θα μπορούσαν να καλέσουν εμάς τους γονείς και να μας ζητήσουν να πάρουμε τα παιδιά μας σπίτι. Αντ’ αυτού, κατέγραψαν αμέσως τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους».

Το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως και 500 ευρώ αν δεν καταβληθεί εντός 60 ημερών. «Αλλά δεν θα πληρώσουμε», δήλωσε ο Τράμπους, προσθέτοντας ότι η ομάδα σκοπεύει να ασκήσει έφεση και να θέσει το ζήτημα στον δήμαρχο της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουγκνάρο.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν βάσει κανονισμών που θεσπίστηκαν το 2019 και απαγορεύουν τα παιχνίδια με μπάλα σε ορισμένες περιοχές της Βενετίας. Στο Μουράνο, η μόνη πλατεία όπου επιτρέπεται το παιχνίδι είναι η San Bernardo. Ωστόσο, οι γονείς υποστηρίζουν ότι η πλατεία Pino Signoretto δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στον κατάλογο των απαγορευμένων περιοχών, καθώς δημιουργήθηκε μόλις πρόσφατα μετά την αναδιαμόρφωση της γειτονιάς.

«Η San Bernardo δεν είναι κατάλληλη», είπε ο Τράμπους. «Ενώ η άλλη πλατεία είναι. Η απομάκρυνση των παιδιών από εκεί θα σήμαινε την επιστροφή της στην προηγούμενη κατάσταση», συμπλήρωσε.

Η υπόθεση προκάλεσε συζήτηση στη Βενετία, με τον τοπικό σύμβουλο Μάρκο Γκασπαρινέτι να υποστηρίζει ότι η επέμβαση της αστυνομίας ήταν δυσανάλογη και να αμφισβητεί τις προτεραιότητες σε μια πόλη που αντιμετωπίζει προβλήματα υπερτουρισμού, πορτοφολάδων και μείωσης του τοπικού πληθυσμού.

Αναφερόμενος στους γονείς που κλήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ο Γκασπαρινέτι έγραψε στο Facebook: «Ήταν απατεώνες; Κλέφτες; Έμποροι ναρκωτικών; Όχι, ήταν οι γονείς παιδιών». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα αρκούσε να πάρουν την μπάλα και να πουν στα παιδιά να σταματήσουν να παίζουν: «Δεν θα ήταν πιο εκπαιδευτικό αυτό; Έλειπε η κοινή λογική και η αίσθηση προτεραιότητας».

Η εφημερίδα Corriere del Veneto ανέφερε ότι τα παιδιά ενδέχεται να τιμωρήθηκαν λόγω της ηλικίας τους, καθώς οι περιοχές όπου επιτρέπονται τα παιχνίδια με μπάλα προορίζονται αποκλειστικά για παιδιά κάτω των 11 ετών.

Ο Πάολο Πότζι, ένας συνταξιούχος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που γεννήθηκε στη Βενετία, συνέβαλε επίσης στη συζήτηση. «Ζήτω τα παιδιά που περνούν χρόνο στην ύπαιθρο», δήλωσε στην εφημερίδα La Nuova Venezia. «Οι κανόνες είναι ιεροί, αλλά χρειάζεται κοινή λογική. Η εμπειρία του παιχνιδιού των παιδιών πρέπει να διατηρηθεί», τόνισε.