Π.-Πετράκης-στο-naftemporiki-tv:-Για-να-αλλάξει-το-παραγωγικό-μοντέλο-χρειάζονται-γενναία-βήματα

Για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, υπό το πρίσμα και των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, μίλησε μεταξύ άλλων ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ότι «δεν υπάρχει λεφτόδεντρο» και ότι «θα χρεοκοπήσουμε αν αυξηθούν οι μισθοί χωρίς αντίκρισμα παραγωγικότητας» ο κ. Πετράκης σχολίασε πως η θέση αυτή του Γ. Στουρνάρα «αντιτίθεται στην έννοια της οριζόντιας αύξησης μισθών».

Κληθείς να σχολιάσει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ο κ. Πετράκης σχολίασε πως «αυτά είναι μέτρα στα λόγια» και πως «για να υπάρξει πραγματική ανταπόκριση θα πρέπει να δουν οι πολίτες τα λεφτά στην τσέπη τους». Ο ίδιος εκτίμησε πως η οικονομική ενίσχυση θα γίνει αισθητή από τα μέσα του 2026 και μετά. «Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα αντίληψης, αυτά δεν πρόκειται εύκολα και γρήγορα να περάσουν στον κόσμο» εξήγησε και συνέχισε λέγοντας: «Χρειάζεται κάποιος καιρός και σε έναν βαθμό στον πολύ κόσμο δεν είναι και τρομερές οι αυξήσεις, θα αισθανθεί βεβαίως την καλή μεταχείρισή του αλλα δεν θα λύσει και όλα του τα θέματα μέσα από αυτές τις διαδικασίες».

Ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρατήρησε πως «χρειάζεται χρόνος για να ξεπεράσουμε το σοκ που έχει συντελεστεί στα εισοδήματα και στις προοπτικές» της χώρας.

Όπως σημείωσε «για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο χρειάζονται γενναία βήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε ανοικτά, χωρίς τον φόβο πολιτικού κόστους».