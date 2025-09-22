Σερβία:-Αλλαγές-στη-δομή-της-πετρελαϊκής-εταιρείας-nis-για-να-αποφευχθούν-κυρώσεις-των-ΗΠΑ

Η αμερικανική πλευρά ανέβαλε έξι φορές την επιβολή κυρώσεων κατά της NIS ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της σερβικής κυβέρνησης.

Η ρωσική εταιρία Gazprom Neft μείωσε την έκθεση της στη σερβική πετρελαϊκή εταιρία NIS παραχωρώντας μέρος των μετοχών της σε άλλη ρωσική εταιρία η οποία επίσης είναι θυγατρική του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom.

«H Gazprom Neft μεταβίβασε το 11,3% των μετοχών του κατείχε στη NIS στην εταιρία Intelligence με έδρα την Αγία Πετρούπολη» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Η αλλαγή αυτή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς έγινε για να αποφευχθούν οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της NIS. Οι ΗΠΑ στις αρχές του 2025 απείλησαν τη Σερβία ότι θα θέσουν υπό καθεστώς κυρώσεων τη NIS αν δεν μειωθεί κάτω από το μισό το ποσοστό μετοχών που κατέχει η Gazprom Neft. Η ρωσική αυτή εταιρία βρίσκεται στη ΄΄ μαύρη λίστα΄΄ των ΗΠΑ αφού εκτιμάται ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αμερικανική πλευρά ανέβαλε έξι φορές την επιβολή κυρώσεων κατά της NIS ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της σερβικής κυβέρνησης. Η τελευταία διορία που δόθηκε λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου και δεν διαφαίνεται πρόθεση νέας παράτασης.

Το νέο ιδιοκτησιακό στη NIS διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Η Gazprom Neft κατέχει το 44,9% των μετοχών, το σερβικό δημόσιο το 29,9%, η Intelligence το 11,3% και οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν σε μικρότερους επενδυτές.

- – ΜΠΕ