Το Ελληνικό Χρηματιστήριο στο επίκεντρο του κόσμου

Η Ελλάδα έχει ξαναβρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στο Athens International Investor Summit ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έδωσε το στίγμα για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται, παρουσιάζοντας έξι βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα σε όσους αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες.

Πρώτον, οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι υψηλές, καθώς υπάρχει ακόμη μεγάλο επενδυτικό κενό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεύτερον, η μακροοικονομική σταθερότητα ενισχύεται από χαμηλό πληθωρισμό, περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο και υγιή δημοσιονομική πορεία. Τρίτον, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα για όποιον θέλει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά υψηλού εισοδήματος.

Τέταρτον, η χώρα απορροφά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ύψος που, αναλογικά, ξεπερνά ακόμα και το ιστορικό Σχέδιο Μάρσαλ. Πέμπτον, η κυβέρνηση ακολουθεί φιλοεπενδυτική πολιτική, με συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις. Και, έκτον, υπάρχει πολιτική και θεσμική σταθερότητα, ένα αγαθό που σπανίζει σε πολλές χώρες της περιοχής. Έτσι, το αφήγημα της Ελλάδας προς τους επενδυτές είναι ξεκάθαρο: εδώ υπάρχει έδαφος για αποδόσεις, ασφάλεια και προοπτική.

Το μήνυμα, μάλιστα, αυτό έρχεται σε μια συγκυρία όπου το Ελληνικό Χρηματιστήριο δείχνει στην πράξη ότι μπορεί να στηρίξει τις προσδοκίες. Ο Γενικός Δείκτης έφτασε τις 2.135 μονάδες στα μέσα του Αυγούστου, κλείνοντας δέκα συνεχόμενους μήνες ανόδου και καταγράφοντας σωρευτική απόδοση +57% μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Η επίδοση αυτή το φέρνει πρώτο στον κόσμο μεταξύ ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών, στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές.

Η απόσταση από την αρχή της 15ετίας των 2.196 μονάδων (κλείσιμο Δεκέμβρη 2009) είναι πλέον, σύμφωνα με το Fibonacci chart των 55 ημερών, μόλις 165 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται προ των πυλών μιας σημαντικής ιστορικής υπέρβασης. Η αγορά, δηλαδή, ετοιμάζεται να κλείσει πίσω της την πόρτα της πολύ δύσκολης τελευταίας 15ετίας και από εκεί και έπειτα να αρχίζει να τρέχει απελευθερωμένη από τα δεσμά προς το επόμενο επίπεδο των 2.900 με 3.000 μονάδων ή ένα +48% από τα τωρινά επίπεδα τιμών.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως αυτή η πορεία που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο δεν θα βασίζεται σε έναν μόνο κλάδο, αλλά σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, από τη βιομηχανία και τις υποδομές έως την ενέργεια και τα καταναλωτικά αγαθά.

Επίσης, η εικόνα της ρευστότητας είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2009, ενώ το ποσοστό ταχύτητας συναλλαγών (turnover velocity) ανέβηκε στο 42,4%, από 34,7% πέρυσι. Αυτό αποδεικνύει ότι η ελληνική αγορά έχει κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των επενδυτών, με το κεφάλαιο να κινείται πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών έχει φτάσει στο 71,1% της συνολικής κεφαλαιοποίησης, με το μερίδιό τους στις συναλλαγές να αγγίζει το 62,7%. Πρόκειται για ποσοστά-ρεκόρ, που δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μόνιμα στο επενδυτικό ραντάρ. Το 2025 οι ξένοι επενδυτές όχι μόνο γύρισαν στην Αθήνα, αλλά παίρνουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας της αγοράς.

Η δραστηριότητα στις δημόσιες εγγραφές και τις αυξήσεις κεφαλαίου δείχνει πως υπάρχει διάθεση να μπουν νέα κεφάλαια και να στηριχθούν νέα σχέδια. Η υπερκάλυψη σε πολλές περιπτώσεις ήταν εντυπωσιακή, φέρνοντας μνήμες άλλων εποχών και επιβεβαιώνοντας ότι η όρεξη των επενδυτών δεν έχει οροφή. Παράλληλα, οι ιδιωτικές τοποθετήσεις ύψους σχεδόν 860 εκατ. ευρώ καταγράφουν το ενδιαφέρον διεθνών θεσμικών επενδυτών για την ελληνική αγορά.

Το κερασάκι στην τούρτα είναι οι διανομές μερισμάτων. Μέχρι τον Αύγουστο είχαν ήδη μοιραστεί 4,8 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με όσα έχουν ανακοινωθεί το σύνολο ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του Χρηματιστηρίου και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εισηγμένες έχουν τη δύναμη να ανταμείβουν τους μετόχους τους.

Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει πια την αγορά των αμφιβολιών και των περιορισμένων δυνατοτήτων. Το 2025 μένει στην ιστορία ως χρονιά όπου το Χρηματιστήριο απέκτησε ξανά σφραγίδα αξιοπιστίας και επαναπροσδιορίστηκε ως περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο. Η Ελλάδα, λοιπόν, δεν προσφέρει μόνο υποσχέσεις. Προσφέρει μια αγορά με ιστορικές αποδόσεις, θεσμική σταθερότητα και ανοιχτή προοπτική για το μέλλον. Για τον επενδυτή που ψάχνει αποδόσεις αλλά και σιγουριά, το μήνυμα είναι σαφές: το Ελληνικό Χρηματιστήριο επέστρεψε για τα καλά στο παγκόσμιο χάρτη.

Από απόψεως τώρα διαγραμματικής ανάλυσης του βραχυχρόνιου τοπίου, ο Γενικός Δείκτης, μετά τη διόρθωση που έχει κάνει από τα υψηλά των 2.135 μονάδων, θέλει να διαμορφώσει πρώτα ένα ισχυρό αγοραστικό “πάτημα” πάνω από τη ζώνη των 2.000 με 1.940 μονάδων, ώστε να πάρει και πάλι τον δρόμο προς την περιοχή των 2.150 με 2.200 μονάδων. Το σημείο-κλειδί έναρξης του νέου ανοδικού κύματος εντοπίζεται στην αρπαγή του επιπέδου των 2.085 μονάδων.

Αντίστοιχη γραμμή πυρός προσπαθεί να αποτυπώσει ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap στην περιοχή των 5.000 μονάδων. Όσο, λοιπόν, το σημείο αυτό χτίζεται από τους αγοραστές, τόσο ετοιμάζεται η υπέρβαση των υψηλών, στις 5.380 μονάδες, με επόμενη κίνηση προς το διαγραμματικό όροφο των 5.500 μονάδων. Εδώ το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί με την ανοδική καταστρατήγηση των 5.250 μονάδων. Τέλος, ο Τραπεζικός Δείκτης θέλει να δοκιμάσει πρώτα τις αντοχές της στήριξης στη ζώνη των 2.150 με 2.140 μονάδων, για να πάρει και πάλι τον ανηφορικό δρόμο προς τα υψηλά των 2.365 μονάδων. Το στοιχείο που θα μας θέσει σε αγοραστικό alert είναι η ανοδική τμήση των 2.265 μονάδων. Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

September 22, 2025