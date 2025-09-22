Το-μυστικό-που-δίνει…-τζίρο-στη-γαλακτοβιομηχανία-Καράλης

Την ώρα που η ελληνική αγορά τυροκομικών ετοιμάζεται να αλλάξει με την επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Δωδώνη από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία να διαμορφώνει έναν νέο ισχυρό πόλο (σ.σ. αναμένεται η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού), η Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης Α.Ε. χαράζει έναν διαφορετικό δρόμο.

Το 2024 επιβεβαίωσε αυτή τη στρατηγική. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 58,4 εκατ. ευρώ από 50,9 εκατ. το 2023, σημειώνοντας ποσοστιαία άνοδο σχεδόν 15%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,36 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 4,15 εκατ. ευρώ ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε στα 5,5 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ., μια ένδειξη ότι το κόστος παραγωγής αυξήθηκε.

Η Καράλης διαθέτει ίδια κεφάλαια 35,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται σχεδόν στα 7 εκατ. ευρώ και οι θετικές λειτουργικές ροές ξεπέρασαν τα 11 εκατ. ευρώ. Δεν λείπουν οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, που έκαναν λόγο για επισφαλείς απαιτήσεις 1,75 εκατ. ευρώ και μη σχηματισμένες προβλέψεις προσωπικού. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτά έχουν περιορισμένη επίδραση στα συνολικά μεγέθη. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο πυρήνας της λειτουργίας παραμένει κερδοφόρος και παραγωγικός.

Η φέτα αποτελεί το στρατηγικό όπλο της εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πωλήσεις ενισχύθηκαν σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού. Το αφήγημα της φέτας από την Ήπειρο, με την πρώτη ύλη να προέρχεται από κοπάδια που βόσκουν σε τοπικούς βοσκότοπους, ενισχύει το brand. Για την Καράλης, η τοποθέτηση αυτή λειτουργεί ως αντίβαρο στις κινήσεις συγκέντρωσης των ανταγωνιστών της.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Δωδώνη δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Ένας μεγαλύτερος, ισχυρότερος όμιλος θα επιχειρήσει να διεκδικήσει μερίδια αγοράς με επιθετικές στρατηγικές. Για την Καράλης, αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, θα αντιμετωπίσει ισχυρότερο ανταγωνισμό, από την άλλη, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τη θέση της ως ανεξάρτητος «καθαρόαιμος» παίκτης της Ηπείρου, που παραμένει συνδεδεμένος με την τοπική παραγωγή.