Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, September 22

    Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών των ΔΣ από 1η Οκτωβρίου

    Επιχειρήσεις
    Τράπεζα-Κύπρου:-Αλλαγές-στη-σύνθεση-των-επιτροπών-των-ΔΣ-από-1η-Οκτωβρίου
    Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών των ΔΣ από 1η Οκτωβρίου
    Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών των ΔΣ από 1η Οκτωβρίου

    Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε  τη  Δευτέρα (22/9) την ανανέωση στη σύνθεση των επιτροπών των διοικητικών συμβουλίων της.

    Οι αλλαγές αφορούν τις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, ενώ η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας παραμένει αμετάβλητη. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

    Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

    H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (‘BOC Holdings’ και μαζί με τις θυγατρικές της, το ‘Συγκρότημα’) και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνουν ότι τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:

    1. Την αλλαγή στην σύνθεση των πιο κάτω Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων, ως ακολούθως:

    Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

    Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

    Stuart Birrell

    Christian Hansmeyer

    Αντρέας Κρητιώτης

    Επιτροπή Ελέγχου

    Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

    Adrian John Lewis

    Lyn Grobler

    Monique Hemerijck

    Γεώργιος Συρίχας

    Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

    Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

    Lyn Grobler

    Christian Hansmeyer

    Γεώργιος Συρίχας

    Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

    Adrian John Lewis (Πρόεδρος)

    Stuart Birrell

    Ειρήνη Ψάλτη

    Αντρέας Κρητιώτης

    2. Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:

    Επιτροπή Τεχνολογίας

    Lyn Grobler (Πρόεδρος)

    Monique Hemerijck

    Adrian John Lewis

    Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.

    #Τράπεζα_Κύπρου #ΔΣ #ΑΛΛΑΓΕΣ #νέα_σύνθεση

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com