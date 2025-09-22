Τράπεζα-Κύπρου:-Αλλαγές-στη-σύνθεση-των-επιτροπών-των-ΔΣ-από-1η-Οκτωβρίου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/9) την ανανέωση στη σύνθεση των επιτροπών των διοικητικών συμβουλίων της.
Οι αλλαγές αφορούν τις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, ενώ η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας παραμένει αμετάβλητη. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας
H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (‘BOC Holdings’ και μαζί με τις θυγατρικές της, το ‘Συγκρότημα’) και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνουν ότι τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:
1. Την αλλαγή στην σύνθεση των πιο κάτω Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων, ως ακολούθως:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Christian Hansmeyer
Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Ελέγχου
Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
Adrian John Lewis
Lyn Grobler
Monique Hemerijck
Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Lyn Grobler
Christian Hansmeyer
Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
Adrian John Lewis (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Ειρήνη Ψάλτη
Αντρέας Κρητιώτης
2. Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:
Επιτροπή Τεχνολογίας
Lyn Grobler (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian John Lewis
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.