Τράπεζα-Κύπρου:-Αλλαγές-στη-σύνθεση-των-επιτροπών-των-ΔΣ-από-1η-Οκτωβρίου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/9) την ανανέωση στη σύνθεση των επιτροπών των διοικητικών συμβουλίων της.

Οι αλλαγές αφορούν τις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, ενώ η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας παραμένει αμετάβλητη. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (‘BOC Holdings’ και μαζί με τις θυγατρικές της, το ‘Συγκρότημα’) και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνουν ότι τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:

1. Την αλλαγή στην σύνθεση των πιο κάτω Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων, ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Adrian John Lewis

Lyn Grobler

Monique Hemerijck

Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Lyn Grobler

Christian Hansmeyer

Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian John Lewis (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

2. Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian John Lewis

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.