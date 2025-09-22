Ωρα-αποφάσεων-για-πέντε-τουριστικές-επενδύσεις-180-εκατ.-στο-Αιγαίο

Για την… τύχη πέντε τουριστικών επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 180 εκατ. ευρώ, που βρίσκονται στα σκαριά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αναμένεται να αποφασίσει την προσεχή Τρίτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, η αρμόδια Επιτροπή θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για την έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των projects που σκοπεύουν να αναπτύξουν η CASA COA στην Κω, η ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε. στη Ρόδο, η «J and G Α.Ε.» επίσης στο νησί των Ιπποτών, η Hills & Sea ΚΕΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην Τζια και η ΜΗΛΟΣ Collection Ξενοδοχειακή Α.Ε. στη Μήλο.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα αποφανθεί και για τη λειτουργική ενοποίηση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας Sunshine και του συγκροτήματος Sunshine Suites σε ένα ξενοδοχείο με την επωνυμία Sunshine Hotel, το οποίο θα είναι συνολικής τελικής δυναμικότητας 190 κλινών. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο βρίσκεται στο Τιγκάκι της Κω.

Η επένδυση της CASA COA

Το «πράσινο φως» της Επιτροπής Περιβάλλοντος περιμένει η εταιρεία CASA COA, η οποία έχει δρομολογήσει ένα νέο τουριστικό κατάλυμα υψηλών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ, στη θέση Λιμνάρα, στο Μαρμάρι του Πυλίου, στην Κω.

Το project προβλέπει την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων και δυναμικότητας 1.200 κλινών, οι οποίες θα κατανέμονται σε 410 δωμάτια, σε έκταση που ξεπερνά τα 109 στρέμματα.

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή χώρων εστίασης, χώρου στάθμευσης, αμφιθεάτρου 150 θέσεων, μικρού ναού, παιδοτόπου και δύο γηπέδων τένις.

Στόχος της επένδυσης, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της CASA COA, ενδέχεται να υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ, είναι «η παροχή υψηλών παροχών υπηρεσιών τριτογενούς τομέα και η κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης σχετικής τουριστικής ζήτησης του νησιού», όπως αναφέρεται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η CASA COA ιδρύθηκε το 2021 από τον εργολάβο Κονσταντίν Μεϊντί και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιό ήταν 1,3 εκατ. ευρώ.

Το project της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ

Στο στάδιο της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων βρίσκεται και η ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε., η οποία «τρέχει» την υλοποίηση ενός νέου τουριστικού project, προϋπολογισμού 148 εκατ. ευρώ, στη Ρόδο.

Βάσει σχεδιασμού, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα που προτίθεται να αναπτύξει η ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε. θα αποτελείται από ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, δυναμικότητας 394 δωματίων και 1.050 κλινών, ειδικές τουριστικές υποδομές (κέντρο αναζωογόνησης, συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 2.500 συνέδρων), 158 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 632 κλινών και συνοδές εγκαταστάσεις.

Το έργο προωθεί, μεταξύ άλλων, τον ειδικό τουρισμό καθώς εμπεριέχει κέντρο αναζωογόνησης (τουρισμός ευεξίας) και συνεδριακό κέντρο (συνεδριακός τουρισμός) και θα αναπτυχθεί στις ανατολικές ακτές της Ρόδου, περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού «Κοσκινού» στην εκτός σχεδίου περιοχή «Προφήτης Ηλίας» της δημοτικής κοινότητας Κοσκινούς, της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας.

Στόχος της ιδιοκτήτριας του έργου, της εταιρείας ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ (M Group of Companies), η οποία έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 5 μονάδες σε Ρόδο, Κω και Κρήτη, είναι η κατασκευή «ενός σύγχρονου, λειτουργικού και περιβαλλοντικά φιλικού σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα παρέχει υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες με σκοπό τον εμπλουτισμό, συμπλήρωση (συνεδριακό κέντρο κ.τ.λ.) και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σημειωτέον ότι, με απόφασή της, η δημοτική κοινότητα Κοσκινούς του δήμου Ρόδου έχει επιχειρήσει να βάλει «φρένο» στη συγκεκριμένη επένδυση, λόγω έλλειψης υδάτινων πόρων για την υδροδότηση του οικισμού και συνακόλουθα του εν λόγω έργου.

Το ξενοδοχειακό portfolio της εταιρείας περιλαμβάνει το TUI Magic Life Plimmiri by Atlantica και το Atlantica Mikri Poli Rhodes στη Ρόδο, το Atlantica Mikri Poli Kos και το Atlantica Mikri Poli Park Kos στην Κω και το Atlantica Mikri Poli Crete στον Μακρύ Γυαλό.

Νέο ξενοδοχείο στη Ρόδο

Την πορεία της επένδυσης, ύψους 4 εκατ. ευρώ περίπου, που έχει δρομολογήσει η «J and G Α.Ε.» στη θέση Μερόγλι στη Ρόδο αναμένεται να κρίνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το project προβλέπει την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 84 κλινών, που θα λειτουργήσει ως τουριστικό κατάλυμα 5 αστέρων.

Το ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί σε έκταση 14 στρεμμάτων και θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, γυμναστήριο και σπα.

Στόχος της εταιρείας, που έχει επιφορτιστεί με το project Kalezoe, είναι «η δημιουργία και λειτουργία ενός μικρού ξενοδοχείου (boutique & design hotel) το οποίο θα προσφέρει ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες του, η προφορά του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης στο σύνολο των ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών – επισκεπτών και η ανάπτυξη του τουρισμού, σε συνδυασμό με την προστασία και τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων, που αποτελούν και τη βάση προσέλκυσης των επισκεπτών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ΜΠΕ.

Το ξενοδοχείο, που στοχεύει στην προσέλκυση της νέας εξειδικευμένης αγοράς των αναρριχητών, θα είναι εποχιακής λειτουργίας και θα απασχολεί περίπου 15 εργαζόμενους.

Το εγχείρημα των Ισπανών

Στην ουρά για έγκριση της απαραίτητης για την υλοποίησή του ΜΠΕ βρίσκεται και το έργο που έχει δρομολογήσει στην Τζια η ισπανικών συμφερόντων εταιρεία Inmo Parck Invest S.A.

Ο σχεδιασμός των Ισπανών προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος, που θα φέρει την επωνυμία Hills & Sea Kea Resorts και θα απαρτίζεται από ξενοδοχείο 5 αστέρων, υποδομές spa και επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες.

Πιο αναλυτικά, το υπό μελέτη ΣΤΚ περιλαμβάνει την κατασκευή μιας κεντρικής ξενοδοχειακής μονάδας, δυναμικότητας 174 κλινών και την ανάπτυξη 61 ανεξάρτητων επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών σε τέσσερις γειτονιές με ιδιωτική πισίνα και ιδιωτική θέση στάθμευσης.

Βάσει σχεδιασμού προβλέπονται επίσης, μεταξύ άλλων, η ανέγερση ενός κέντρου αναζωογόνησης (spa), δυναμικότητας 100 χρηστών, ως ειδική τουριστική υποδομή, καθώς η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων μίνι γκολφ και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του project, οι εργασίες κατασκευής του θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, με την πρώτη φάση να διαρκεί 12 μήνες και τη δεύτερη 25 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Κέας έχει επιχειρήσει να βάλει «μπλόκο» στα σχέδια των Ισπανών, εισηγούμενος ομόφωνα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του project για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά τις ανάγκες νερού του συγκροτήματος των 303 κλινών και ο δεύτερος αφορά την απουσία χώρων διαμονής του προσωπικού που θα απασχολείται στο συγκρότημα.

Σημειωτέον ότι η Inmo Parck Invest S.A. υλοποιεί ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ στο ακίνητο-φιλέτο των Καμένων Βούρλων, ενώ στα σκαριά έχει και οικιστικά projects.

H επένδυση της Μήλου

Το πολυπόθητο «πράσινο φως» από την Επιτροπή Περιβάλλοντος αναμένει και η ΜΗΛΟΣ Collection Ξενοδοχειακή Α.Ε., η οποία σχεδιάζει να αναπτύξει ένα νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 94 κλινών, στην περιοχή Προβατάς.

Το υπό αδειοδότηση ξενοδοχείο, που αντιστοιχεί σε επένδυση 5 εκατ. ευρώ περίπου, θα αποτελείται, βάσει σχεδιασμού, από 8 κτίρια με συνολικά 31 δωμάτια, τα περισσότερα εκ των οποίων θα διαθέτουν αυτόνομη πισίνα.