Goldman Sachs: Στις 6.800 μονάδες ο νέος στόχος για τον S&P 500 – Στήριξη από Fed και ισχυρά κέρδη

Η Goldman Sachs αύξησε τον στόχο της για το τέλος του έτους για τον S&P 500 σε 6.800 από 6.600 προηγουμένως, υποδηλώνοντας άνοδο 2,04% από το τελευταίο κλείσιμο, καθώς επικαλέστηκε την επιεική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και τα ανθεκτικά εταιρικά κέρδη.

Σε σημείωμα, η Goldman αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για την απόδοση σε 6 και 12 μήνες σε 5% και 8%, υποδηλώνοντας επίπεδα 7.000 και 7.200.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed μείωσε την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια για πρώτη φορά από το Δεκέμβριο και σηματοδότησε περαιτέρω μειώσεις στις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, εν μέσω αυξανόμενης ανεργίας και ενδείξεων αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας.

Αναλυτές της Goldman έχουν δηλώσει ότι αναμένουν μειώσεις κατά ένα τέταρτο του ποσοστού και στις δύο συνεδριάσεις, σε συμφωνία με τις περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες.

Νωρίτερα φέτος, οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες είχαν μειώσει τους στόχους τους κάτω από τα 6.000, αφού οι δασμοί της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσαν φόβους για ύφεση και πυροδότησαν μια παγκόσμια πώληση μετοχών.

Ωστόσο, η μείωση των δασμών και οι ελπίδες για χαλάρωση της Fed έχουν από τότε καθησυχάσει τους επενδυτές, μείωσαν τους κινδύνους ύφεσης και ώθησαν τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.