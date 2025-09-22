Mediobanca: Αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Η άσκηση ΕΤΕ – Κύπρου

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της και των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Mediobanca, με τον επενδυτικό οίκο να συνεχίζει να προτιμά τον εγχώριο κλάδο παρά το ράλι που έχει καταγράψει. Ψηλώνει στα 15 ευρώ την τιμή στόχο για ΕΤΕ. Η άσκηση – σενάριο για «γάμο» ΕΤΕ – Κύπρου. Τι βλέπει για ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ.

Οι αναλυτές του οίκου αναβαθμίζουν την Εθνική σε «outperform» από ουδέτερη σύσταση, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 15 ευρώ από 13,50 προηγουμένως. Η αναβάθμιση της ΕΤΕ έρχεται ως απόρροια των υψηλών κεφαλαιακών πλεονασμάτων και των δυνατότητων που προκύπτουν για αξιοποίηση αυτών. Παράλληλα, σύσταση «outperform» διατηρεί για τις Alpha, Πειραιώς, αυξάνοντας τις τιμές στόχους 4,40 από 4 ευρώ και στα 8,80 από 8,30 ευρώ αντίστοιχα. Για την Eurobank, η σύσταση παραμένει ουδέτερη με τιμή στόχο στα 3,70 από 3,60 ευρώ.

Οι αναβαθμίσεις για τις τρεις τράπεζες, σε συνδυασμό με σταθερές παραδοχές για καθαρά έσοδα από τόκους από το νέο έτος, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορούν να οδηγήσουν σε νέο κύμα re-rating, στη βάση και της βέλτισης αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άσκηση των αναλυτών σχετικά με τα κεφάλαια της ΕΤΕ και την εξαγορά της Κύπρου. Στο σενάριο της Mediobanca για εξαγοράς της Κύπρου από την ΕΤΕ, το καθαρό goodwill υπολογίζεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ με μηδενική κεφαλαιακή επίπτωση που φέρνει το δείκτη FL CET1 στο περίπου 14%, μετά την ενοποίηση περίπου 10,3 δισ. ευρώ RWA. Σύμφωνα με την άσκηση, προκύπτει ενίσχυση των EPS κατά 17% το 2025, 22% το 2026 και 27% το 2027. Ο δείκτης ROTE θα αυξηθεί κατά 1,6 έως 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Για την Alpha Bank οι αναλυτές βλέπουν ένα ισχυρός και συμπαγές προφίλ κερδοφορίας, με εμφανή δείγματα ορατότητας σε αποδόσεις και προοπτική περαιτέρω αξιοποίησης κεφαλαίων. Ως προς την Πειραιώς στέκονται στην διατήρηση της εξισορρόπησης κόστους χρηματοδότησης και προόδου στα μη επιτοκιακά έσοδα, με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Για την Eurobank, η ουδέτερη σύσταση λόγω των πιο περιορισμένων συνθηκών αναθεώρησης δεδομένης της ήδη υψηλής αποδοτικότητας και της γεωγραφικής διαφοροποίησης που αποτιμάται.

Οι αναλυτές αναθεωρούν τα μοντέλα τους, για τα επιτόκια πλέον. Ενώ ανέμεναν μειώσεις που θα οδηγούσαν μέχρι και στο 1,5%, πλέον ανεβάζουν τον πήχη στο 1,75%, τη στιγμή που άλλοι αναλυτές βλέπουν επιτόκια σταθερά στο 2% πλέον.

Για την κλάδο βλέπει ROTE κοντά στο 14% για την τριετία 2025-2027, με διαρκώς υψηλότερες ανταμοιβές στους μετόχους. Μάλιστα, οι αναλυτές συνεχίζουν προτιμούν λόγω και του risk reward τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών έναντι των AT1 που έχουν εκδώσει. Όπως αναφέρει οι αποδόσεις των τραπεζικών ομολόγων έχουν συμπιεστεί, ενώ η δυναμική των θεμελιωδών μεγεθών ευνοεί τη συμπίεση του κόστους κεφαλαίων. Γιαυτό και ο οίκος δηλώνει «bullish» για Alpha, Πειραιώς και Εθνική, εάν ωστόσο αξιοποιήσουν σωστά και με αποδοτικό τρόπο τα κεφάλαια τους.