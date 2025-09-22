Pfizer: Κοντά σε deal 7,3 δισ. δολαρίων για τη Metsera – Δυναμική επάνοδος στην αγορά απώλειας βάρους

Μια εξαγορά θα έδινε στην Pfizer πρόσβαση στο φάρμακο MET-233i της Metsera, μια ένεση κατά της παχυσαρκίας που βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν έως και 8,4% του βάρους τους σε 36 ημέρες

Koντά σε deal 7,3 δισ. δολαρίων για την πιθανή εξαγορά της νεοσύστατης εταιρείας για την παχυσαρκία, Metsera βρίσκεται η Pfizer σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς ο φαρμακευτικός γίγαντας επιδιώκει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του μετά την πρόσφατη αποτυχία του δικού του χαπιού απώλειας βάρους. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από τη Δευτέρα, ανέφερε η FT, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Pfizer θα καταβάλει στην επιχείρηση 47,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και επιπλέον 22,50 δολάρια εάν επιτευχθούν ορισμένα performance milestones, με το deal να αντιπροσωπεύει ένα premium σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της Metsera την Παρασκευή, λίγο πάνω από 33 δολάρια στη Νέα Υόρκη. Η Metsera αποτελεί μέρος των πολλά υποσχόμενων της επόμενης γενιάς startups που διεκδικούν ένα μερίδιο της αγοράς φαρμάκων για την παχυσαρκία, αξίας πολλών δισ. δολαρίων.

Μια εξαγορά θα έδινε στην Pfizer πρόσβαση στο φάρμακο MET-233i της Metsera, μια ένεση κατά της παχυσαρκίας που βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν έως και 8,4% του βάρους τους σε 36 ημέρες σε μια μικρή, κλινική δοκιμή πρώιμου σταδίου. Μάλιστα, η εν λόγω θεραπεία λαμβάνεται λιγότερο συχνά (σε μηνιαία βάση) από τις ενέσεις που προσφέρουν σε ασθενείς οι κυρίαρχοι παίκτες της αγοράς παχυσαρκίας Novo Nordis και Eli Lilly (εβδομαδιαία δόση).

Το MET-233i «θα μπορούσε να έχει το καλύτερο δυναμικό στην κατηγορία του στην παχυσαρκία», υπογράμμισε ο Μάικλ Σαχ, ανώτερος αναλυτής της φαρμακευτικής βιομηχανίας του - Intelligence. «Ο μακρύς χρόνος ημιζωής θα μπορούσε να επιτρέψει πιθανή μηνιαία δοσολογία, η οποία θα παρείχε διαφοροποίηση έναντι των ανταγωνιστών καθώς έχει ως δρώσα ουσία βραδείας αποδέσμευσης την αμυλίνη» πρόσθεσε.