Wall: Σε πτώση οι δείκτες μετά τα ιστορικά υψηλά – Προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφει πτώση τη Δευτέρα 22/9, μετά από μια ισχυρή εβδομάδα για τους κύριους δείκτες, κατά την οποία ο Dow Jones Industrial Average και ο S&P 500 έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 179 μονάδες ή 0,39% στις 46.135,63 μονάδες. Ο S&P 500 εμφανίζει απώλειες κατά 0,08% στις 6.658,81 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει μικρή άνοδο 0,06% στις 22.648,153 μονάδες.

Η αυξανόμενη ανησυχία για πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης επιδείνωσε το αρνητικό κλίμα. Την προηγούμενη εβδομάδα η Γερουσία απέρριψε τις προτάσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για προσωρινή χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Δημοκρατικός ηγέτης της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, κάλεσε στη συνέχεια τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς για να επιτευχθεί συμφωνία. Η προθεσμία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η αγορά προερχόταν από μια ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο, με τους τρεις βασικούς δείκτες να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 επίσης σημείωσε το πρώτο ιστορικό κλείσιμο από τον Νοέμβριο του 2021.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο. Η κίνηση αυτή ήταν ευρέως αναμενόμενη και, μετά από αρχική μεταβλητότητα, οι επενδυτές την εξέλαβαν ως στροφή της κεντρικής τράπεζας προς πιο «χαλαρή» νομισματική πολιτική, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Οι αγορές τιμολογούν τώρα δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων κατά ένα τέταρτο έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι επενδυτές θα εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τα επερχόμενα μακροοικονομικά δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουν ότι η αναμενόμενη πορεία της νομισματικής χαλάρωσης παραμένει σε ισχύ.

«Με τις μετοχές κοντά στα υψηλά και τις αγορές επιτοκίων να τιμολογούν περίπου πέντε επιπλέον μειώσεις μέσα στο επόμενο έτος, περαιτέρω στήριξη για τις μετοχές θα εξαρτηθεί περισσότερο από ισχυρά εισερχόμενα μακροοικονομικά δεδομένα παρά από περαιτέρω χαλάρωση των επιτοκίων», έγραψε την Παρασκευή ο Emmanuel Cau, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στην Barclays.

Αυτή η εβδομάδα, η οποία ιστορικά είναι η πιο αδύναμη για τον S&P 500 σύμφωνα με τα δεδομένα της Citadel, θα φέρει την τελευταία μέτρηση του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed, τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, ώστε η Fed να διατηρήσει τη σημερινή στάση της στη νομισματική πολιτική.