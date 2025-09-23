Άνοδος-στις-ευρωπαϊκές-αγορές:-Η-ενέργεια-σε-άνοδο,-η-τεχνολογία-υπό-πίεση

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν ανοδικά την Τρίτη 23/9 με ώθηση από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας αλλά και μετά τη ράλι της Wall Street που οδήγησε και τους τρεις βασικούς αμερικανικούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά στο άνοιγμα των αγορών, με τις μετοχές του κλάδου της αιολικής ενέργειας να ηγούνται αρχικά, καθώς η Orsted κατέγραψε άνοδο μετά από ευνοϊκή δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ για το «παγωμένο» έργο της. Ωστόσο, η πτώση της ολλανδικής ASMI περιόρισε τα συνολικά κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχυόταν κατά 0,33% στις 555,20 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,56% στις 23.668,33 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,21% στις 9.246,30 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,68% στις 7.883,58 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB είναι ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που εμφανίζει απώλειες κατά 0,13% και διαμορφώνεται στις 42.372,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,12% στις 15.113,67 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 1,08% και διαμορφώνεται στις 7.801,26 μονάδες.

Νωρίτερα, η μετοχή της Orsted εκτινάχθηκε κατά 9,4% μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στις ΗΠΑ που επιτρέπει στον δανικό όμιλο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας να επανεκκινήσει την σχεδόν ολοκληρωμένη επένδυσή του ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ. Ανταγωνιστής της, η Vestas, κέρδισε σχεδόν 3%, ενώ ο ευρύτερος κλάδος κοινής ωφέλειας σημείωσε άνοδο 1%.

Στον αντίποδα, η ASM International υποχώρησε κατά 5,6% αφού ο κατασκευαστής εξοπλισμού ημιαγωγών αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για τα έσοδα του δεύτερου εξαμήνου του 2025. Η ASML κατέγραψε πτώση 1,3%, συγκαταλεγόμενη στις μετοχές με τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στον STOXX 600.

Τη Δευτέρα, ο κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσε σχέδια να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, να χαρακτηρίζει τη συνεργασία «ένα γιγαντιαίο έργο». Η είδηση πυροδότησε ράλι στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται κατά 3,9% στη συνεδρίαση και τους βασικούς δείκτες να κλείνουν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο την Τρίτη, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 παρά προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ασία, το χρηματιστήριο της Ταϊβάν κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, με ώθηση από το ράλι των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, ενώ τα futures των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν αμετάβλητα το πρωί της Τρίτης.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές θα παρακολουθούν διάφορα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων HCOB Manufacturing PMI για τη Γερμανία, του δείκτη S&P Global Manufacturing PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο και του τελευταίου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ισπανίας.