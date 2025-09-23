Ένα παλαιστινιακό κράτος για τη Χαμάς…

«Ξέρετε γιατί εμείς οι Παλαιστίνιοι είμαστε διάσημοι;» ρώτησε ο Μαχμούντ Νταρουίς , ο σεβαστός Παλαιστίνιος εθνικός ποιητής, έναν Ισραηλινό συνομιλητή πριν από 20 χρόνια. «Επειδή είστε εχθρός μας. Το ενδιαφέρον για εμάς πηγάζει από το ενδιαφέρον για το εβραϊκό ζήτημα».

Αυτό είναι ξεκάθαρο και πάλι αυτή την εβδομάδα, καθώς η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και ορισμένοι άλλοι αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος ως τιμωρία για το Ισραήλ. Δεν προσποιούνται καν ότι η Παλαιστίνη πληροί τα κριτήρια για την ύπαρξη κρατικής υπόστασης. Δεν παρουσιάζουν την αναγνώριση ως την αξιολόγηση της παλαιστινιακής κυριαρχίας που θα έπρεπε να είναι.

Αντ’ αυτού, χρησιμοποιούν την αναγνώριση ως πολιτική δήλωση κατά της πολεμικής προσπάθειας του Ισραήλ. Το διακύβευμα είναι οι κυρώσεις κατά του Ισραήλ στο μέλλον και η νίκη της Χαμάς σήμερα.

Έτσι έγινε δεκτό από το Ισραήλ, από όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά και από την ίδια τη Χαμάς. «Γιατί όλες αυτές οι χώρες αναγνωρίζουν τώρα την Παλαιστίνη;» ρώτησε το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, στο Al Jazeera. «Οι καρποί της 7ης Οκτωβρίου» – η σφαγή του 2023 που ορκίζεται να επαναλάβει – «είναι αυτό που έκανε τον κόσμο να ανοίξει τα μάτια του στην παλαιστινιακή υπόθεση».

Σφαγιάστε Εβραίους, κρατήστε ομήρους για αρκετό καιρό, χρησιμοποιήστε αρκετούς κατοίκους της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες και θα αποκτήσετε το δικό σας κράτος. Με την εμμονή του με την ισραηλινή στρατιωτική αντίδραση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βοηθά τον κ. Χαμάντ να μετατρέψει την 7η Οκτωβρίου σε ημέρα ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης.

Ηγούμενος της ομάδας του, που αποτελείται κυρίως από κεντροαριστερές κυβερνήσεις, ο κ. Μακρόν ισχυρίζεται ότι «απομονώνει τη Χαμάς», καθώς η τρομοκρατική ομάδα αντιτίθεται σε μια λύση δύο κρατών. Η Χαμάς το κάνει αυτό επειδή αυτή η λύση απαιτεί από τους Παλαιστίνιους να συνάψουν ειρήνη με το Ισραήλ. Αλλά αυτές οι αναγνωρίσεις αποσυνδέουν την κρατική υπόσταση από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, χορηγώντας αναγνώριση ακόμη και χωρίς συμφιλίωση. Δίνουν στη Χαμάς αυτό που θέλει.

Γιατί να μην απαιτούμε να προηγούνται τα βήματα προς την ειρήνη αντί να συμβιβαζόμαστε με «δεσμεύσεις» της Παλαιστινιακής Αρχής που μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ; Γιατί να μην θέτουμε ως όρο την αναγνώριση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και της εξορίας της Χαμάς; Αυτό θα καθιστούσε τον απορριπτικό χαρακτήρα της Χαμάς εμπόδιο για μια παλαιστινιακή νίκη.

Αντί να απομονώσει τη Χαμάς, ο κ. Μακρόν ενεργεί για να απομονώσει το Ισραήλ. Αυτό δεν φέρνει πιο κοντά ένα παλαιστινιακό κράτος. Στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Ισραηλινοί είδαν ένα όραμα παλαιστινιακού εθνικισμού στην πράξη. Είδαν επίσης τη Χαμάς να κερδίζει υποστήριξη μεταξύ των Παλαιστινίων στη συνέχεια, και το Ισραήλ να καταδικάζεται για την αντεπίθεσή του. Οι Ισραηλινοί θα πρέπει τώρα να δουν κάτι διαφορετικό από τους Παλαιστίνιους για να πειστούν ότι η δολοφονία Εβραίων δεν είναι η ουσία του εθνικισμού τους.

Αν όχι, γιατί να πιστεύουν οι Ισραηλινοί ότι ένα κράτος της Δυτικής Όχθης δεν θα μοιάζει σύντομα με τη Γάζα και δεν θα προετοιμάσει μια ακόμη επίθεση τύπου 7ης Οκτωβρίου; Και ότι ο κόσμος δεν θα κατηγορούσε το Ισραήλ μετά την επίθεση; Ο κ. Μακρόν δεν βοήθησε την Πέμπτη όταν δήλωσε στο CBS News: «Δεν υπάρχει Χαμάς στη Δυτική Όχθη». Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η αναγνώριση έχει ως στόχο να «αναβιώσει την ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών». Ο αναπληρωτής του, Ντέιβιντ Λάμι, πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε σε σημαντική απόσταση από δύο κράτη». Όλα αυτά καθιστούν περίεργο το γεγονός ότι δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο στον ισχυρισμό ότι το δεύτερο κράτος υπάρχει ήδη.

Η αναγνώριση του κράτους προορίζεται ως ασφαλές διπλωματικό θέατρο για το δυτικό εγχώριο κοινό τους, αποκομμένο από τη σκληρή πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής: Οι Παλαιστίνιοι έχουν επιλέξει σταθερά τον αγώνα για την καταστροφή του Ισραήλ παρά την προσφορά ενός κράτους δίπλα σε αυτό.