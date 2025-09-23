Ακίνητα: Η πόλη με τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας – Έκθεση της UBS

Ντουμπάι και Μαδρίτη με τη μεγαλύτερη αύξηση κινδύνου φούσκας.

To Μαϊάμι παρουσιάζει τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας, ακολουθούμενο από το Τόκιο και τη Ζυρίχη σύμφωνα με τη φετινή έκδοση του UBS Global Real Estate Bubble Index. Τα τελευταία 4 τρίμηνα, οι παγκόσμιες τιμές κατοικιών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, καθώς η μειωμένη οικονομική δυνατότητα απόκτησης περιορίζει τη ζήτηση. Για τη μελέτη, η UBS ανέλυσε τις τιμές κατοικιών σε 21 μεγαλουπόλεις παγκοσμίως.

Αυξημένος κίνδυνος είναι εμφανής σε Λος Άντζελες, Γενεύη, Άμστερνταμ, καθώς και στο Ντουμπάι, το οποίο μάλιστα, μαζί με τη Μαδρίτη, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση κινδύνου σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της εν λόγω μελέτης. Ο κίνδυνος φούσκας είναι μέτριος σε Σίδνεϊ, Βανκούβερ και Τορόντο. Η Μαδρίτη, η Φρανκφούρτη και το Μόναχο ανήκουν επίσης στην ομάδα μέτριου κινδύνου.

Σύμφωνα με τον δείκτη, το Λονδίνο, το Παρίσι και το Μιλάνο αντιμετωπίζουν χαμηλό κίνδυνο φούσκας. Εκτός Ευρώπης, το Χονγκ Κονγκ, το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη και το Σάο Πάολο βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, με το Σάο Πάολο να παρουσιάζει τον χαμηλότερο κίνδυνο από όλες τις πόλεις υπό ανάλυση. Οι παγκόσμιες αγορές κατοικίας συνέχισαν να επιβραδύνονται κατά μέσο όρο.

Ο Matthias Holzhey, επικεφαλής συντάκτης της μελέτης στο Chief Investment Office της UBS Global Wealth Management, εξηγεί: «Η ευρεία έξαρση έχει υποχωρήσει, με τον μέσο κίνδυνο φούσκας στις μεγάλες πόλεις να μειώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά». Οι πόλεις που επισημάνθηκαν με υψηλό κίνδυνο φούσκας το 2021, όπως η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Τορόντο, το Χονγκ Κονγκ ή το Βανκούβερ, κατέγραψαν μέση μείωση πραγματικών τιμών σχεδόν 20% από τα υψηλά τους, λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Συγκριτικά, οι πραγματικές τιμές σε πόλεις με μικρότερες ανισορροπίες μειώθηκαν περίπου 5% κατά μέσο όρο. Ωστόσο, ορισμένες πόλεις ξεφεύγουν από τη συγκεκριμένη τάση: Τα τελευταία 5 χρόνια, το Ντουμπάι και το Μαϊάμι ήταν πρωτοπόροι με μέση αύξηση πραγματικών τιμών περίπου 50%. Ακολούθησαν το Τόκιο και η Ζυρίχη, με αύξηση 35% και σχεδόν 25%. Σε σύγκριση όμως με πέρυσι, η Μαδρίτη ήταν εκείνη που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικών τιμών από όλες τις πόλεις που αναλύθηκαν, με άνοδο 14%.