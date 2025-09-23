Ακρίτας: Στα €570 χιλ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Η AKRITAS, κατά το Ά Εξάμηνο του 2025, κατέγραψε βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της σε ένα περιβάλλον με σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές αναταραχές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 6,3% φτάνοντας στο ποσό των €21,4 εκατ. έναντι €20,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εν λόγω αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κύρια στην βελτίωση των πωλήσεων μελαμίνης και πάγκων, προϊόντα που καλύπτουν το 96% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε αύξηση του όγκου των πωλούμενων ποσοτήτων της τάξης του 14%, με αυξημένη συνεισφορά των εξαγωγών.

Βελτίωση καταγράφηκε και στο μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο ανήλθε σε 18% έναντι 17% της προηγούμενης περιόδου, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στην ενισχυμένη παραγωγικότητα, παρά την αυξημένη επιβάρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας το διάστημα αυτό.

Ο δείκτης EBITDA επηρεασμένος από τη βελτίωση του κύκλου εργασιών και του μικτού περιθωρίου διαμορφώθηκε σε κέρδη ποσού €2,8 εκατ. έναντι €2,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε €570 χιλ. έναντι €220 χιλ. της αντίστοιχης εξαμηνιαίας περιόδου του 2024 υποστηριζόμενα και από τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη, με το συνολικό δανεισμό της AKRITAS να μειώνεται την περίοδο αυτή κατά €1,3 εκατ..

Για το δεύτερο μισό του 2025 εξακολουθεί να προβληματίζει η αβεβαιότητα που υπάρχει σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία τροφοδοτείται τόσο από οικονομικές παραμέτρους όσο και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί τις εξελίξεις έχοντας ως άξονες στρατηγικής της την κεφαλαιακή της διάρθρωση και την αποδοτική της λειτουργία, ενώ συνεχίζει το σχεδιασμό για τον πράσινο μετασχηματισμό της, αναμένοντας να ολοκληρώσει μέσα στο έτος την επένδυση για την ανακύκλωση ξύλου και επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή της.