Αναβλήθηκε η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι επικαλέστηκε η Τουρκία

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, όπως αναφέρουν κυβερνητικέ πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πήγες, η αναβολή της συνάντησης έγινε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πηγές επισημαίνουν: «Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη».

Σημειώνεται πως η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας (14:00 τοπική ώρα) στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμενόταν να συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα και αύριο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός συναντάται με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Τζούλιους Μαάντα Μπίο, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αύριο Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ .

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.