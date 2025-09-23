Ανακαίνισε-υπαίθριο-γήπεδο-μπάσκετ-στον-Πλάτανο-Ναυπακτίας-η-biokosmos

Tο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ στον Πλάτανο Ναυπακτίας απέκτησε νέα ζωή χάρη στη δωρεά της φαρμακευτικής εταιρείας BIOKOSMOS προς τον Δήμο Ναυπακτίας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Το γήπεδο το οποίο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ναυπάκτου – Πλατάνου – Υψηλού Σταυρού και που για χρόνια αποτελούσε σημείο συνάντησης για τους νέους της περιοχής, μεταμορφώθηκε σε έναν ασφαλή και λειτουργικό χώρο άθλησης αποκτώντας σύγχρονη μορφή και καλύτερες υποδομές.

Οι κύριες παρεμβάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του γηπέδου, περιλαμβάνουν:

– την τοποθέτηση νέου ακρυλικού τάπητα και τη διαγράμμιση του γηπέδου

– την εγκατάσταση καινούργιων μπασκετών με ταμπλό και καλάθι

– την αντικατάσταση φωτιστικών με νέους λαμπτήρες LED

– την κατασκευή δύο στεγάστρων με καθίσματα

– την περίφραξη του γηπέδου με συρματόπλεγμα

– τον ελαιοχρωματισμό των φωτιστικών στύλων και των επιφανειών σκυροδέματος.

Η BIOKOSMOS, με μακρά πορεία από το 1992 στον χώρο της Ογκολογίας και της Πυρηνικής Ιατρικής, επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, στην έρευνα και στην επιστημονική υποστήριξη του ιατρικού προσωπικού, ενώ στόχος της είναι πάντα να επιστρέφει την αξία στην κοινωνία, ενισχύοντας δράσεις που προάγουν την ποιότητα ζωής.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της εταιρείας BIOKOSMOS, Άγγελος Παγώνης, σημείωσε:

«Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας της BIOKOSMOS. Με μεγάλη χαρά συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους νέους και τις οικογένειες της περιοχής. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο άσκηση, αλλά τρόπος ζωής που ενισχύει την υγεία, καλλιεργεί αξίες όπως ο σεβασμός και η συνεργασία και δημιουργεί δεσμούς που ενδυναμώνουν την τοπική κοινωνία».

Με αφορμή την παράδοση του γηπέδου, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλειος Γκίζας, τόνισε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία BIOKOSMOS για τη σημαντική της προσφορά, χάρη στην οποία το γήπεδο του Πλατάνου παραδίδεται ξανά στους κατοίκους ως ένας ασφαλής χώρος για παιχνίδι και άθληση. Η εξαιρετική δε, συνεργασία με την τοπική κοινωνία συνέβαλε ώστε η προσπάθεια αυτή να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και τη ζωή της κοινότητας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου, Γιώργος Πολύχρονος, επισήμανε:

«Ευχαριστούμε τη BIOKOSMOS για τη γενναιόδωρη προσφορά της, χάρη στην οποία το γήπεδο μπάσκετ του χωριού μας απέκτησε νέα ζωή. Η συμβολή αυτή αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τη νεολαία μας και έναν χώρο που θα ενώνει και θα δίνει χαρά σε όλη την τοπική κοινωνία. Είμαστε ευγνώμονες».

Το έργο υλοποιήθηκε από την τεχνική εταιρεία A.M.C. CONSTRUCTION Ο.Ε. και παραδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι στην τοπική κοινωνία. Με την ολοκλήρωσή του, το γήπεδο μπάσκετ στον Πλάτανο Ναυπακτίας αποτελεί πλέον έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο για άθληση και συνάντηση.