Αποκλείστηκε-από-φιλανθρωπικές-οργανώσεις-η-Σάρα-Φέργκιουσον-λόγω-των-σχέσεών-της-με-τον-Έπσταϊν

Η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, αποκλείστηκε από αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόταν, μετά τη δημοσίευση - που στάλθηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο χαρακτήριζε «εξαίρετο φίλο» τον Αμερικανό σεξουαλικό παραβάτη.

Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄, έχει ήδη πέσει σε δυσμένεια λόγω των στενών σχέσεών του με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο πρίγκιπας κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από μια Αμερικανίδα όταν ήταν 17 ετών, την οποία «είχε δανείσει» ο Έπσταϊν, όπως δήλωσε η ίδια.

Ο 65χρονος πρίγκιπας Άντριου δεν έχει αναλάβει κανένα δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς τίτλους, τα βασιλικά προνόμια και τις χορηγίες το 2022.

Η Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ, έχει εμπλακεί και αυτή στην υπόθεση Έπσταϊν.

Τον Μάρτιο του 2011, είχε ζητήσει συγγνώμη που δέχτηκε 15.000 λίρες (περίπου 17.200 ευρώ) από τον χρηματοδότη. Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι ήταν «μια πολύ λανθασμένη κρίση». Επιπλέον, δήλωσε ότι «δεν θέλω να έχω ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, σύμφωνα με - που έφερε στο φως αυτό το Σαββατοκύριακο η εφημερίδα The Sun, επικοινώνησε ξανά με τον εγκληματία για να του ζητήσει «συγγνώμη».

«Ξέρω ότι σε απογοήτευσα τρομερά», έγραψε και πρόσθεσε ότι «ήσουν πάντα ένας πιστός, γενναιόδωρος και εξαίρετος φίλος για μένα και την οικογένειά μου».

Το Julia’s House, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά άρρωστα παιδιά, το οποίο λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Σάρα Φέργκιουσον, ανακοίνωσε σήμερα πρώτο ότι σταματά τη συνεργασία του μαζί της.

Στη συνέχεια και άλλοι οργανισμοί με τη σειρά τους ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη συνεργασία τους με τη Σάρα Φέργκιουσον, όπως το Children’s Literacy Charity, ή το Teenage Cancer Trust.



Η οργάνωση Prevent Breast Cancer ανακοίνωσε και αυτή ότι διακόπτει τις σχέσεις της. Η δούκισσα είχε γίνει προστάτιδα του φιλανθρωπικού ιδρύματος πέρυσι, μετά και τη διάγνωση της ίδιας με καρκίνο του μαστού το 2023.

Το Natasha Allergy Research Foundation έθεσε τέλος επίσης στη σχέση του με τη Φέργκιουσον, η οποία ωστόσο δεν είχε εργαστεί για τον οργανισμό εδώ και αρκετά χρόνια.