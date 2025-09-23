«Ας τους να λένε» – Πού «πατάνε» οι εργαζόμενοι για να μην επιστρέψουν στο γραφείο

Ακόμη και στελέχη, που έχουν αναλάβει το έργο της επιστροφής των υπαλλήλων στο γραφείο, θα προτιμούσαν να μην βρίσκονται εκεί. Οι μεγάλες εταιρείες, από τη Microsoft έως την Paramount και την NBCUniversal, που απαιτούν από τους υπαλλήλους τους να προσέρχονται πιο συχνά στο γραφείο, έρχονται αντιμέτωπες με «ανυπακοή»

Παρόλο που οι διευθυντές των εταιρειών ψαλιδίζουν την τηλεργασία και κλιμακώνουν τις πιέσεις για παρουσία στο γραφείο, το μέσο ποσοστό της παρουσίας στους χώρους εργασίας των ΗΠΑ, έχει ελάχιστα αλλάξει.

Ως εκ τούτου, αρκετές εταιρείες – κυρίως μικρομεσαίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Work Forward – αναγκάζονται να συμβιβαστούν με την υβριδική εργασία, ειδικά εν μέσω της πτώσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ενός απρόβλεπτου εμπορικού πολέμου. «Υπάρχουν πολύ πιο επείγοντα θέματα που πρέπει να απασχολούν τις εταιρείες αυτή τη στιγμή», δήλωσε στην Wall Street Journal, η Beth Steinberg, παλαιό στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της τεχνολογίας.

«Δεν έχω ακούσει να υπάρχουν σημαντικές συνέπειες για αυτό»

Όσον αφορά το αν οι διευθυντές λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για την απουσία των εργαζομένων; «Δεν έχω ακούσει να υπάρχουν σημαντικές συνέπειες για αυτό, ειδικά αν κάποιος παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις».

Συνολικά, οι εταιρείες απαιτούν 12% περισσότερο χρόνο στο γραφείο σε σχέση με τις αρχές του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν τις πολιτικές 9.000 εργοδοτών από το think tank Work Forward.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να εργάζονται από το σπίτι περίπου το ένα τέταρτο του εργασιακού χρόνου, όπως και το 2023, σύμφωνα με τον Nicholas Bloom, οικονομολόγο του Stanford που έχει συμβάλει στη διεξαγωγή μηνιαίας έρευνας σε 10.000 Αμερικανούς σχετικά με το θέμα από το 2020.

Ανησυχίες ότι θα χάσουν τους καλύτερους υπαλλήλους

Την κατάσταση δεν βοηθούν οι ανησυχίες των διευθυντικών στελεχών πως εξαιτίας των πιέσεων θα χάσουν τους καλύτερους υπαλλήλους τους.

Έπειτα, υπάρχουν και τα υλικοτεχνικά προβλήματα. Η Amazon.com βρέθηκε αντιμέτωπη με έλλειψη γραφείων, χώρων στάθμευσης και αιθουσών τηλεδιάσκεψης, ενώ είχε υποχρεώσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους να επιστρέψουν στο γραφείο με πλήρη απασχόληση. Η εταιρεία έκανε πίσω στο Χιούστον, τη Νέα Υόρκη και αλλού, τουλάχιστον προσωρινά. Η Dell αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα.

«Δεν θέλουμε να χάσουμε καλούς ανθρώπους»

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι εργοδότες προσπαθούν να φέρουν στο γραφείο τους εργαζομένους χωρίς να τους αποσυντονίσουν ή να τους απομακρύνουν. Η Axon, που κατασκευάζει όπλα Taser, ζήτησε από τους νέους υπαλλήλους να εργάζονται από τον άλλο μήνα να εργάζονται Τρίτη έως Παρασκευή στο γραφείο. Ωστόσο, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι μπορούν να διατηρήσουν σε μεγάλο βαθμό τα ισχύοντα υβριδικά, ακόμη και πλήρη τηλεργασία.

«Είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική», είπε. «Έχουμε μεγάλη επιτυχία και δεν θέλουμε να χάσουμε καλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Josh Isner, πρόεδρος της Axon.

Μία μέρα, είναι «καλά»

Όσοι εργοδότες απαιτούν παρουσία στο γραφείο μία ημέρα την εβδομάδα, πετυχαίνουν σχεδόν την πλήρη συμμόρφωση των εργαζομένων. Όταν όμως επιβάλλονται τρεις ή περισσότερες ημέρες διαπιστώνεται ότι το ποσοστό πέφτει κάτω από το 75%.

Σκληρά τελεσίγραφα

Κάποια τελεσίγραφα προς τους εργαζομένους πάντως είναι σκληρά. Στην Paramount, οι υπάλληλοι στα γραφεία της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες είχαν προθεσμία μέχρι αυτή την εβδομάδα για να αποφασίσουν αν θα δεσμευτούν να εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα με φυσική παρουσία, από τον Ιανουάριο ή θα πάρουν αποζημίωση απόλυσης.

Η NBCUniversal, η οποία απαιτεί τέσσερις ημέρες την εβδομάδα δουλειάς στο γραφείο από το 2026, έδωσε στους υπαλλήλους της μια παρόμοια επιλογή. «Όσοι δεν συμμορφωθούν πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να ενημερωθούν για το πακέτο εθελούσιας αποχώρησης», το μήνυμα που εστάλη.

«Φθηνός τρόπος για να μειωθεί το προσωπικό» αλλά…

Οι οδηγίες για την παρουσία στο γραφείο ωθούν κάποιους να παραιτηθούν ενώ πολλοί υποψιάζονται ότι αυτό είναι σκόπιμο. Η αυστηροποίηση των οδηγιών συχνά προηγείται ή ακολουθεί ανακοινώσεις απολύσεων, όπως στην Amazon, την AT&T και την Dell, δήλωσε ο Brian Elliott, πρώην στέλεχος της Google και της Slack που διευθύνει την Work Forward

«Είναι ένας φθηνός τρόπος για να μειωθεί το προσωπικό, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε ο Bloom του Stanford. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε ποιος θα φύγει».