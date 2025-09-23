Βραζιλία:-Η-κεντρική-τράπεζα-ξεκινά-το-«νέο-στάδιο»-με-αμετάβλητα-τα-επιτόκια

Η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εισέλθει σε ένα «νέο στάδιο» στο οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιλέγουν να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα, αξιολογώντας παράλληλα κατά πόσον το τρέχον επίπεδο είναι αρκετό για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς τον στόχο του 3%.

Στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασής της, όπου διατήρησε το βασικό επιτόκιο Selic στο υψηλό σχεδόν δύο δεκαετιών του 15% για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η τράπεζα δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα διστάσουν να επαναλάβουν έναν κύκλο ανόδου εάν κριθεί σκόπιμο.

Η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων, ωστόσο, αναγνώρισε ότι το οικονομικό σενάριο είναι σύμφωνο με την τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής, με τις προοπτικές δραστηριότητας να δείχνουν μια σταδιακή συγκράτηση της ανάπτυξης.

«Τώρα που το σενάριο εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, η επιτροπή ξεκινά ένα νέο στάδιο στο οποίο επιλέγει να διατηρήσει το επιτόκιο αμετάβλητο και να συνεχίσει να αξιολογεί εάν… μια τέτοια στρατηγική θα είναι αρκετή για να διασφαλίσει τη σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο», ανέφερε.

Πληθωριστικές πιέσεις

Η κεντρική τράπεζα είχε σταματήσει τον Ιούλιο έναν επιθετικό «σφιχτό» κύκλο που πρόσθεσε 450 μονάδες βάσης στο επιτόκιο Selic από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεσμεύτηκαν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να παρακολουθούν τον ρυθμό της δραστηριότητας, και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό των υπηρεσιών.

Σημείωσαν ότι οι πρόσφατες μετρήσεις για τον πληθωρισμό έδειξαν μια πιο ευνοϊκή δυναμική σε σύγκριση με ό,τι αναμενόταν νωρίτερα φέτος, αλλά τόνισαν ότι οι αποσταθεροποιημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν ένας παράγοντας δυσφορίας που συμμερίζονται όλα τα μέλη της επιτροπής.

«Τα πληθωριστικά διανύσματα παραμένουν δυσμενή», σημείωσε η τράπεζα. «Αυτό το σενάριο προδιαγράφει μια σημαντικά συσταλτική νομισματική πολιτική για μια πολύ παρατεταμένη περίοδο για να διασφαλιστεί η σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο».

Ο 12μηνος πληθωρισμός της Βραζιλίας έφτασε το 5,13% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία IBGE. Η κεντρική τράπεζα στοχεύει τον πληθωρισμό στο 3%, συν ή πλην 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ επέκρινε τη νομισματική πολιτική της τράπεζας μετά την δημοσίευση των πρακτικών, λέγοντας σε συνέντευξή του στο τοπικό μέσο ICL ότι δεν βλέπει «καμία δικαιολογία» για το αυξημένο κόστος δανεισμού.

«Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης των επιτοκίων», είπε.

- Reuters