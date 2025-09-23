Γερμανία: Κατατέθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού – Επενδύσεις-ρεκόρ και «καμπανάκι» για περιορισμό των δαπανών

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε σήμερα, Τρίτη, στους βουλευτές ότι η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει ένα ποσό-ρεκόρ ύψους 126,7 δισ. ευρώ το 2026, αλλά προειδοποίησε για την ανάγκη περιορισμού των κρατικών δαπανών εφεξής.

«Επενδύουμε δυναμικά στο μέλλον της χώρας», είπε ο Κλίνγκμπαϊλ, παρουσιάζοντας το σχέδιο δαπανών για την επόμενη χρονιά και χαρακτηρίζοντας το προσχέδιο προϋπολογισμού απόδειξη της «παραδειγματικής μεταστροφής» της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησής του. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει δύσκολες αποφάσεις για να βρει νέες περικοπές, ώστε να καλύψει ένα κενό ύψους 30 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Το αντιφατικό πολιτικό μήνυμα

Ο Κλίνγκμπαϊλ παραδέχθηκε ότι το πολιτικό μήνυμα — δαπάνες-ρεκόρ την ώρα που απαιτείται δημοσιονομική εξυγίανση — φαινόταν αντιφατικό.

«Φυσικά, όπως είμαι βέβαιος ότι ισχύει για όλους μας, έχω παρατηρήσει ξανά και ξανά στις συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι, από τη μία πλευρά, επενδύουμε μαζικά στο μέλλον της χώρας μας, αλλά από την άλλη πλευρά, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να κάνουμε τεράστιες περικοπές στον βασικό προϋπολογισμό. Μπορώ να σας πω ότι και τα δύο είναι απαραίτητα. Και τα δύο είναι ουσιώδη. Από τη μία επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό του κράτους, και ταυτόχρονα πρέπει να θέσουμε υπό έλεγχο τα λειτουργικά έξοδα.»

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων επενδύσεων που σχεδιάζονται για την επόμενη χρονιά θα προέλθει από ειδικά ταμεία που δεν αποτελούν μέρος του τακτικού προϋπολογισμού της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων 49 δισ. ευρώ από το ταμείο υποδομών και κλίματος, δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ. Το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε ως μέρος ενός ιστορικού πακέτου συνταγματικών μεταρρυθμίσεων δαπανών που ενέκρινε το γερμανικό κοινοβούλιο τον Μάρτιο, το οποίο περιλάμβανε χαλάρωση του συνταγματικού «φρένου χρέους» της Γερμανίας ώστε να καταστεί δυνατή η τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Δεν καταργείται πλήρως το «φρένο χρέους»

Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν κατήργησαν πλήρως το «φρένο χρέους» — μια συνταγματική διάταξη που περιορίζει το διαρθρωτικό έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο 0,35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Συνεπώς, οι τακτικές δημοσιονομικές δαπάνες της Γερμανίας εξακολουθούν να υπόκεινται σε σημαντικούς περιορισμούς.

Δύσκολες αποφάσεις

Η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς θα αναγκαστεί τους επόμενους μήνες να λάβει δύσκολες αποφάσεις για τον περιορισμό των τακτικών δαπανών σε μια περίοδο που η οικονομία της Γερμανίας αντιμετωπίζει προβλήματα. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ανατρέποντας πλήρως την αύξηση του πρώτου τριμήνου και αφήνοντας την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ σε μόλις 0,2%.

Ο Κλίνγκμπαϊλ, στην ομιλία του στο Bundestag, ανέφερε ότι η γερμανική κυβέρνηση αναγκάστηκε τα τελευταία χρόνια να δανειστεί εκτενώς για να ξεπεράσει την πανδημία του Covid-19, να ενισχύσει την άμυνα της Γερμανίας μετά τη μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ που προέκυψε ως συνέπεια αυτού του πολέμου.

«Τα χρήματα που όλοι χρειαζόμασταν και από τα οποία όλοι ωφεληθήκαμε ως κοινωνία πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ. «Και για πολύ καιρό, εκείνη η στιγμή φαινόταν πολύ μακρινή. Αλλά εκείνη η στιγμή ξεκινά τώρα.»

Με πληροφορίες από POLITICO