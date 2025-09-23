Γερμανία: Με επενδύσεις – ρεκόρ κατατέθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026

Συνολικά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 630 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος των επενδύσεων θα ανέλθει σε 126,7 δισεκατομμύρια.

Για επενδύσεις – ρεκόρ, κυρίως στις υποδομές και έμφαση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και για «θαρραλέες και συχνά άβολες αποφάσεις», έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, παρουσιάζοντας νωρίτερα σήμερα στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αντιπολίτευση επικρίνει ήδη την κυβέρνηση, για υπέρογκες δαπάνες και υπερβολικά έξοδα για αμυντικό εξοπλισμό.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2026 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 520,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και δάνεια 174,3 δισεκατομμυρίων, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον δαπάνες από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές και την προστασία του κλίματος, το ταμείο για τις ένοπλες δυνάμεις και το Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό. Συνολικά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 630 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος των επενδύσεων θα ανέλθει σε 126,7 δισεκατομμύρια.

Καταθέτοντας το σχέδιό του στην Bundestag, ο κ. Κλίνγκμπαϊλ μίλησε για «αλλαγή μοντέλου δημοσιονομικής πολιτικής», η οποία, όπως είπε, γίνεται θετικά αποδεκτή διεθνώς και διευκρίνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν για επενδύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες «έχουν παραμεληθεί εδώ και χρόνια». Τόνισε επίσης, απαντώντας στην σχετική κριτική, ότι με τα χρήματα από τα ειδικά ταμεία δεν θα καλυφθούν «τρύπες» του προϋπολογισμού και ανέδειξε ως κεντρικές προτεραιότητες την διασφάλιση των θέσεων εργασίας στην χαλυβουργία και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

«Δεν μπορεί να επιτραπεί στον φθηνό και βρώμικο χάλυβα από την Κίνα να έρθει εδώ και να εκτοπίσει τον εγχώριο χάλυβα. Η χαλυβουργία, με 80.000 εργαζόμενους, αποτελεί βασικό τομέα για την Γερμανία», δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει και για την αυτοκινητοβιομηχανία. «Το μέλλον της είναι ηλεκτρικό και πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ηλεκτροκίνηση και την επέκταση των υποδομών φόρτισης», δήλωσε.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Οικονομικών προετοίμασε τους πολίτες για «θαρραλέες και συχνά άβολες αποφάσεις» της κυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε σε μαζικές επενδύσεις, «αλλά και σημαντικές εξοικονομήσεις». Αυτό «είναι δύσκολο να εξηγηθεί, αλλά είναι απαραίτητο, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις – στην γραφειοκρατία, στο κράτος πρόνοιας, στην οικονομία – έχουν ήδη καθυστερήσει», πρόσθεσε ο κ. Κλίνγκμπαϊλ και μίλησε για «διαρθρωτική ανισορροπία» στα ομοσπονδιακά οικονομικά και δισεκατομμύρια ευρώ σε κενά στον προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια. «Εάν δεν βρεθεί λύση, η ευημερία, η ασφάλεια και η συνύπαρξη θα τεθούν σε κίνδυνο. Και όποιος πιστεύει ότι μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, κάνει λάθος», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και κάλεσε όλους τους υπουργούς «να αρχίσουν να αποταμιεύουν τώρα».

Ειδικά για το κράτος πρόνοιας, υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό και να είναι έτοιμο για το μέλλον και πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις που θα επικεντρώνονται στην απασχόληση, θα δημιουργούν νέα ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση και θα διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικές δαπάνες θα μειώνονται, ενώ τα έσοδα θα αυξάνονται».

Ο εκπρόσωπος της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) για την δημοσιονομική πολιτική Μίχαελ Εσπεντίλερ χαρακτήρισε «ειδικά χρέη» τα ειδικά ταμεία για την χρηματοδότηση υποδομών και της Bundeswehr και επικαλέστηκε το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο πρόσφατα προειδοποίησε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «ζει διαρθρωτικά πέρα από τις δυνατότητές της». Οι Πράσινοι από την πλευρά τους δήλωσαν «εξαπατημένοι» από τον προϋπολογισμό, με τον εκπρόσωπό τους για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής Σεμπάστιαν Σέφερ να κατηγορεί την κυβέρνηση για εξαπάτηση σχετικά με τα εξαγγελθέντα μέτρα εξοικονόμησης.

«Καταργούνται μόνο οι κενές θέσεις στα υπουργεία και δημιουργούνται αλλού. Η κατάργηση 25 θέσεων κυβερνητικών επιτρόπων εξοικονομεί 178.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι αρκετό για να αντισταθμίσει ούτε την μείωση του φόρου στα εστιατόρια», είπε ο κ. Σέφερ και ζήτησε επενδύσεις στους δήμους, στις υποδομές και στην προστασία του κλίματος. Ο Ντίτμαρ Μπαρτς από το Κόμμα της Αριστεράς έκανε λόγο για «απεριόριστο επανεξοπλισμό», κατηγορώντας τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι προεκλογικά απέκλειε την δημιουργία νέου χρέους και ζήτησε αυξημένη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας και συνολική μεταρρύθμιση του φόρου κληρονομιάς. Με φορολογικό σύστημα στο πρότυπο των ΗΠΑ, της Βρετανίας ή της Γαλλίας, η Γερμανία θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον έσοδα ύψους 80 έως 120 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε. «Όποιος σας πιστεύει ακόμη, πιστεύει και ότι ο λύκος διηγείται απλώς στα πρόβατα ένα παραμύθι για καληνύχτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαρτς.

Ο προϋπολογισμός έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί στο τέλος του Νοεμβρίου.

- – ΜΠΕ