Γιατί-τα-«melonomics»-αποδίδουν-και-φωτίζουν-τον-δρόμο-στην-άκρα-δεξιά-σε-όλη-την-Ευρώπη

Το κόστος δανεισμού της Ιταλίας έχει μειωθεί κάτω απ’ αυτό της Γαλλίας. Δεν πρόκειται για μεγάλη έκπληξη για όποιον παρακολουθεί τις αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων μειώνονται και οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, βελτιώνεται σημαντικά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη, μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε ήδη την αξιολόγηση του ιταλικού χρέους, επαναφέροντάς το στο σημείο που βρισκόταν μεταξύ 2013 και 2017.

«Μετά από χρόνια στασιμότητας, με σχεδόν καθόλου ανάπτυξη από την ένταξη στο ευρώ στις αρχές του αιώνα, η Ιταλία φαίνεται επιτέλους να τα πηγαίνει πολύ καλύτερα με τα λεγόμενα Melonomics-την οικονομική πολιτική της Τζόρτζια Μελόνι», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς στις Βρυξέλλες .

«Το έλλειμμα του προϋπολογισμού αναμένεται να είναι λιγότερο από 3% του ΑΕΠ φέτος – το μισό από το 6% που αναμένεται να έχει η Γαλλία ή από το 5% της Βρετανίας, εφέτος. Η Έρευνα για την Ευρωπαϊκή Ελκυστικότητα της EY κατέγραψε αύξηση 18% στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ιταλία το 2024 και αυτό είναι πιθανό να συνεχιστεί και το 2025», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

«Αν η Ιταλία καταφέρει να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ φέτος, θα βγει από τη διαδικασία επιτήρησης της Επιτροπής για υπερβολικό έλλειμμα, την επόμενη άνοιξη», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η «έκπληξη» Μελόνι

«Μήπως τελικά όλες αυτές οι θετικές επιδόσεις δείχνουν ότι μια « ακροδεξιά λαϊκίστικη » κυβέρνηση-όπως της Τζόρτζια Μελόνι- μπορεί να λειτουργήσει καλά στην οικονομία;» είναι το ερώτημα που θέτουν οικονομικοί αναλυτές στις Βρυξέλλες; Σε μια περίοδο μάλιστα που οι «ομόσταυλοι» της Ιταλίδας πρωθυπουργού, είναι προ των πυλών της εξουσίας στη Γαλλία, αποτελούν πρώτη δύναμη (AfD) στις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, όπως και το κόμμα Reform στη Βρετανία.

Η Ιταλία αποτελεί πλέον έναν σχετικό φάρο σταθερότητας. Η Μελόνι είναι πρωθυπουργός από το 2022, ενώ στο ίδιο διάστημα, η Γαλλία έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς, η Βρετανία τρεις και η Γερμανία δύο καγκελάριους.

Με το μεταφασιστικό κόμμα της να σημειώνει σχετικά καλή επίδοση στις δημοσκοπήσεις, η Μελόνι φαίνεται έτοιμη να παραμείνει στο αξίωμα για αρκετά χρόνια, ακόμη και αναμφίβολα θα επιβιώσει πολιτικά, πολύ περισσότερο από τους Βρετανούς και Γερμανούς ομολόγους της.

Σταθερή κυβέρνηση

«Η πολιτική δεν αλλάζει πλέον κάθε λίγους μήνες και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

«Η σταθερότητα της ιταλικής κυβέρνησης αυξάνει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη, καθώς η Ιταλία έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα στην ευρωπαϊκή ήπειρο», τονίζουν παράγοντες της αγοράς. «Καθώς οι λαϊκιστές οδεύουν να αναλάβουν την εξουσία σε πολλές χώρες της Γηραιάς ηπείρου, σίγουρα η Μελόνι ανοίγει ένα παράθυρο σε αυτή την πορεία», προσθέτουν.

«Μέχρι πρόσφατα, το χρέος της Ιταλίας διαπραγματευόταν με πολύ υψηλές αποδόσεις, σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. Με ασταθείς κυβερνήσεις, χρόνια ελλείμματα και μια στάσιμη οικονομία, η Ιταλική «μπότα» βρισκόταν πάντα στα πρόθυρα κάποιου είδους οικονομικής ή πολιτικής κρίσης. Υπό την Μελόνι, η Ιταλία τα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν», επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς.

«Φως» στο χάος

Τα νούμερα δεν είναι εκπληκτικά, αλλά τουλάχιστον με τα ζοφερά δεδομένα της Ευρώπης το 2025, η είναι πολύ καλύτερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές της. Είναι ένα φως στο χάος της ευρωζώνης.

Η συνολική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά περίπου 1% φέτος, αλλά όπως και στην Ιαπωνία, πρέπει να σημειωθεί ότι με τον πληθυσμό να μειώνεται τώρα, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και αυτό αυξάνεται πιο απότομα.

Ακόμα κι έτσι, η συνολική ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι ταχύτερη από αυτή της Γερμανίας, της Γαλλίας και, φυσικά, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η βοήθεια από την ΕΕ

Φυσικά, μέρος αυτού του «θαύματος» πρέπει να αποδοθεί στη βοήθεια που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, περισσότερο από το ένα τέταρτο του χρέους της Ιταλίας κατέχεται από την ΕΚΤ, η οποία έσωσε τη χώρα από την οικονομική καταστροφή.

Η Ιταλία έλαβε τη μερίδα του λέοντος από τα 750 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα χρήματα αυτά πήγαν όμως σε επενδύσεις σε κατοικίες και υποδομές, συμβάλλοντας στην τόνωση της ανάπτυξης.

«Η Μελόνι δεν δίστασε να στρώσει το κόκκινο χαλί για τους υπερπλούσιους του κόσμου. Η συμφωνία για την ενιαία φορολογία των 200.000 ευρώ έχει κάνει το Μιλάνο πατρίδα για τους πλούσιους που έχουν εκδιωχθεί από το Λονδίνο λόγω της επίθεσης των Εργατικών», εξηγούν οι παράγοντες της αγοράς. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι ο τέως πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού είχε κατηγορήσει την Ιταλία για «φορολογικό ντάμπινγκ».

Ενώ άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιβάλουν σταθερά περισσότερους φόρους στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, «η Ιταλία έχει δημιουργήσει αθόρυβα ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα της ηπείρου», εκτιμούν οι ίδιες πηγές.

«Μετριοπαθής συντηρητισμός»

Ουδείς φυσικά περιμένει ένα ιταλικό οικονομικό θαύμα. Οι οίκοι αξιολόγησης επευφημούν την Μελόνι αν και η συνταγή είναι παλιά: περικοπές δαπανών και φόρων.

Η χώρα αντιμετωπίζει πάρα πολλές διαρθρωτικές και δημογραφικές προκλήσεις για κάτι τέτοιο. «Αλλά αυτό που οι επικριτές της Μελόνι αποκαλούν ακροδεξιό λαϊκισμό είναι στην πραγματικότητα απλώς ένας «μετριοπαθής συντηρητισμός», υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς. «Λειτουργεί για την Ιταλία, και μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει και για αρκετές άλλες χώρες στη Γηραιά ήπειρο», προσθέτουν παράγοντες της αγοράς .