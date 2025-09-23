Δημοσκόπηση:-Πρώτη-η-afd-με-διαφορά-από-τους-Συντηρητικούς

Δημοσκόπηση-σοκ είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία. Το βαρόμετρο του ομίλου RTL/ntv του ινστιτούτου Forsa δίνει την πρωτιά στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 27%, τη δεύτερη θέση στους Συντηρητικούς (Union) με 25% και την τρίτη στους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με 13%.

Την περασμένη εβδομάδα οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδιναν για μια ακόμα φορά ισοπαλία AfD και Συντηρητικών. Στη νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία περνά μπροστά με 2%, ενώ οι Συντηρητικοί (CDU, CSU) μένουν σταθεροί στα ποσοστά της περασμένης εβδομάδας. Σαν μην έφθανε αυτό, την ίδια στιγμή η δημοτικότητα του Φρίντριχ Μερτς καταρρίπτει νέο αρνητικό ρεκόρ και βρίσκεται πλέον με 28% στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ανέλαβε καθήκοντα καγκελαρίου.

Δυσαρεστημένη από τον Μερτς η γερμανική οικονομία

Στην πρόθεση ψήφου, οι Συντηρητικοί παραμένουν σταθεροί στο 25%, ενώ οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες χάνουν μια μονάδα και βρίσκονται πλέον στο 13%, ποσοστό που διατηρούν από τις αρχές του καλοκαιριού. Μια ποσοστιαία μονάδα χάνουν και οι Πράσινοι και έχουν πλέον ίδιο ποσοστό με την Αριστερά (11%). Κάτω από το όριο εισόδου στην γερμανική βουλή (5%) βρίσκονται Φιλελεύθεροι με 3%, καθώς και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

Ο καγκελάριος Μερτς δέχεται πολλές επικρίσεις, κυρίως από τη γερμανική οικονομία. Ενδέχεται η δυσαρέσκεια αυτή να αντικατοπτρίζεται στα απογοητευτικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι οικονομικές προσδοκίες των Γερμανών στηρίζουν αυτό το συμπέρασμα: το 64% των ερωτηθέντων αναμένει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Μετά την εκλογική νίκη των Συντηρητικών (CDU/CSU) στις 23 Φεβρουαρίου, το ποσοστό αυτό κυμαινόταν γύρω στο 40%. Κατά συνέπεια, ο αριθμός όσων αισιοδοξούν για την οικονομική κατάσταση μειώνεται, από 26% τον περασμένο Μάρτιο, λίγο μετά τις γερμανικές εκλογές, στο 15% σήμερα.

