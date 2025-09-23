Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,7% η ΝΔ, κερδίζοντας 3 μονάδες μετά τη ΔΕΘ – Σταθερά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με ποσοστό 29,7% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic.gr, εμφανίζοντας άνοδο τριών μονάδων σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 15% (έναντι 14,6% στην προηγούμενη έρευνα), διαφορά που διαμορφώνει το προβάδισμα της ΝΔ στις 14,7 μονάδες.

Ακολουθούν τα κόμματα:

Ελληνική Λύση: 8,1% (9,8% στις 11/9)

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6% (5,6%)

ΚΚΕ: 7,4% (8,8%)

ΣΥΡΙΖΑ: 5,4% (4,1%)

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,4% (4,2%)

Φωνή Λογικής: 4,2% (4,9%)

ΜέΡΑ25: 4% (4,2%)

Νέα Αριστερά: 2,8% (2,6%)

ΝΙΚΗ: 1,5% (2,3%).

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, οι πολίτες τοποθετούν πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 29,9%, ενώ ακολουθούν:

Νίκος Ανδρουλάκης 11,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 6,2%

Κυριάκος Βελόπουλος & Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,7%

Στέφανος Κασσελάκης 3,7%

Σωκράτης Φάμελλος 3%.

Την επιλογή «κανένας» έκανε το 33,5% των ερωτηθέντων.

Η έρευνα κατέγραψε και την απήχηση του προγράμματος Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το οποίο αξιολογείται αρνητικά από το 56% των πολιτών, θετικά από το 24%, ενώ το 20% δεν διατυπώνει άποψη.

Για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% τη βλέπει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δηλώνει ουδέτερο. Στο ερώτημα εάν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ, το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 16% δεν παίρνει θέση.

Τέλος, οι πολίτες ιεραρχούν τι θεωρούν πιο επιβαρυντικό για το πολιτικό σύστημα:

Διαφθορά και διαπλοκή 31%

Σκάνδαλα 25%

Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις 14%

Έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς 11%

Ανησυχία για εθνικά θέματα 9%.

