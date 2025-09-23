Διπλωματικές-πηγές:-Απολύτως-δικαιολογημένη-η-σημερινή-αναβολή-της-συνάντησης,-προσχηματικό-αν-ο-Ερντογάν-δεν-βρει-χρόνο-αύριο

Κενό στο πρόγραμμα που έχουν αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναζητούν τα επιτελεία των δύο ηγετών προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνάντησή τους, που αναβλήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η σημερινή αναβολή του ραντεβού είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές αν η τουρκική πλευρά επικαλεστεί ότι δεν είναι εφικτή η συνάντηση αύριο, κάτι τέτοιο θα είναι προσχηματικό.

Το αίτημα της αναβολής υπέβαλε η τουρκική πλευρά, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με δεδομένη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ήταν λογικό ο Ερντογάν να θέλει να δώσει το παρών στη συγκεκριμένη συνάντηση, την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ και θα εξελίσσεται τελικά την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται, πλέον, νέα ώρα αύριο στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Σημειώνεται ότι ο Ερντογάν αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό στις 6 αύριο το απόγευμα, τοπική ώρα προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσινγκτον όπου την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. με βάση

Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες υπήρχε προβληματισμός για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν και τα περιθώρια ουσιαστικής συζήτησης καθώς ανεπίσημα οι Αμερικανοί έλεγαν ότι θα γίνει η συνάντηση Τραμπ με ηγέτες αραβικών χωρών στις 14.30 – ώρα νέας Υόρκης (η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν ήταν 14.00-14.30 (ώρα Νέας Υόρκης- 21.00- 21.30 ώρα Ελλάδας) οπότε προφανώς δεν μπορούσε να γίνει υπολογίζοντας και τη διερμηνεία.

Τα περιθώρια για συνάντηση με βάση το πρόγραμμα των δύο ηγετών και προκειμένου να υπάρχει χρόνος για ουσιαστική συζήτηση είναι στενά, αλλά το ραντεβού δεν είναι ανέφικτο αφού μπορεί, εφόσον υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να δημιουργηθεί χώρος ανάμεσα σε άλλες συναντήσεις και να εξασφαλισθεί ο αναγκαίος χρόνος.

Το αυριανό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, έχει ως εξής:

Αύριο Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, έχει ως εξής:

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 (Νέα Υόρκη)

11:00 π.μ. Συνάντηση για καφέ με τον Hamdi Ulukaya, Πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους

(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

1:00 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron