ΕΚΤ: Το κινεζικό «όπλο» των σπάνιων γαιών και πώς μπορεί να γονατίσει την ευρωπαϊκή οικονομία



Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: οι περιορισμοί που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και παράγωγων προϊόντων τους δημιουργούν άμεσους κινδύνους για την ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός ενδέχεται να πάρει νέα ώθηση, η ανάπτυξη να επιβραδυνθεί, ενώ βιομηχανίες-κλειδιά όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ΑΠΕ και τα ηλεκτρονικά να βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρές διαταραχές.



Οι σπάνιες γαίες ως «αόρατο καύσιμο» της τεχνολογίας



Οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται παντού: από μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ανεμογεννήτριες μέχρι smartphones και στρατιωτικά συστήματα. Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής και έχει στρατηγικό πλεονέκτημα.

Μετά την απόφαση του Πεκίνου την 4η Απριλίου 2025 να περιορίσει τις εξαγωγές, οι αποστολές μαγνητών μειώθηκαν κατά 75% τον Μάιο σε σχέση με πέρυσι.





Διάγραμμα 1: Εξέλιξη εμπορίου σπάνιων γαιών και μαγνητών.

Η εξάρτηση της ευρωζώνης από την Κίνα



Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι περίπου 70% των εισαγωγών σπάνιων γαιών στην ευρωζώνη προέρχονται απευθείας από την Κίνα. Όμως η πραγματική εξάρτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς πολλές επιχειρήσεις εισάγουν προϊόντα (π.χ. μαγνήτες, μπαταρίες) που έχουν κινεζικά συστατικά. Αυτό δημιουργεί έναν αόρατο ιστό εξάρτησης, που αποκαλύφθηκε πλήρως μόνο όταν τέθηκαν οι περιορισμοί.





Διάγραμμα 2: Κατανομή εισαγωγών ανά κατηγορία προϊόντων – η Κίνα κυριαρχεί.

Το πλέγμα των εφοδιαστικών αλυσίδων



Σύμφωνα με το report, πάνω από 80% των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών βρίσκονται μόλις 2-3 ενδιάμεσους προμηθευτές μακριά από τους Κινέζους παραγωγούς. Αυτό σημαίνει ότι ένα «σοκ» στην Κίνα μεταδίδεται ταχύτατα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η δικτυακή ανάλυση του ECB δείχνει καθαρά πώς οι Κινέζοι παραγωγοί, οι αμερικανικοί μεσάζοντες και η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνδέονται σαν αλυσίδα ντόμινο.





Διάγραμμα 3: Δικτυακή ανάλυση δεσμών ευρωζώνης με παραγωγούς σπάνιων γαιών.

Οι ενδιάμεσοι κρίκοι – ο ρόλος των ΗΠΑ



Ένα κρίσιμο εύρημα είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες δεν αγοράζουν απευθείας από την Κίνα, αλλά μέσω αμερικανικών πολυεθνικών. Αυτό καθιστά τις ΗΠΑ τον μεγαλύτερο «ενδιάμεσο κόμβο» μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη γεωπολιτική πολυπλοκότητα: η Ευρώπη εξαρτάται έμμεσα όχι μόνο από την Κίνα, αλλά και από τις εμπορικές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ.





Διάγραμμα 4: Ενδιάμεσοι κρίκοι στις εφοδιαστικές αλυσίδες – ΗΠΑ στο επίκεντρο.

Εθνικότητες των μεσαζόντων και γεωπολιτική εξάρτηση



Η ανάλυση της ΕΚΤ καταγράφει την κατανομή των ενδιάμεσων προμηθευτών με βάση την έδρα τους: οι ΗΠΑ κυριαρχούν, ακολουθούν η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και λιγότερο άλλες χώρες. Αυτό δείχνει ότι η ευρωζώνη δεν είναι μόνο εκτεθειμένη σε κινεζικούς κινδύνους αλλά και σε πιθανές πολιτικές αποφάσεις τρίτων χωρών.





Διάγραμμα 5: Εθνικότητες ενδιάμεσων εταιρειών.

Επιπτώσεις στην οικονομία



1. Πληθωρισμός: Η άνοδος των τιμών πρώτων υλών θα περάσει σταδιακά σε προϊόντα τεχνολογίας, αυτοκίνητα και ΑΠΕ.

2. Ανάπτυξη: Διακοπές στην παραγωγή και καθυστερήσεις επενδύσεων θα φρενάρουν την ανάπτυξη.

3. Ενεργειακή μετάβαση: Τα σχέδια για πράσινη ενέργεια και ηλεκτροκίνηση απειλούνται, καθώς τα κρίσιμα υλικά είναι περιορισμένα.





Πιθανές λύσεις για την ΕΕ



Η ΕΚΤ υπογραμμίζει την ανάγκη:

– Να διαφοροποιηθούν οι προμηθευτές (Αφρική, Αυστραλία, Καναδάς).

– Να δημιουργηθούν στρατηγικά αποθέματα.

– Να επενδυθεί στην έρευνα για υποκατάστατα.

– Να εφαρμοστεί πιο δυναμικά το Critical Raw Materials Act.



Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η κρίση με τις σπάνιες γαίες απέδειξε ότι η στρατηγική εξάρτηση από την Κίνα δεν είναι θεωρητική αλλά πραγματική. Αν η ΕΕ δεν κινηθεί άμεσα με συντονισμένες πολιτικές και επενδύσεις, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό πληθωρισμού και στασιμότητας — το χειρότερο σενάριο για την οικονομία και την κοινωνία.



