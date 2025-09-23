Ευρωαγορές:-Άνοδος-με-ώθηση-από-την-επένδυση-μαμούθ-της-nvidia-και-την-αισιοδοξία-για-την-παγκόσμια-ανάπτυξη

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Τρίτη, επηρεασμένες θετικά από το ράλι της Wall Street, το οποίο πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση-μαμούθ έως 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου και ενισχύοντας τα ευρωπαϊκά chip stocks.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε στο τέλος της συνεδρίασης άνοδο 0,4%, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Στα επιμέρους, ο γαλλικός CAC έκλεισε στις 7.872,02 με άνοδο 0,54%, ο βρετανικός FTSE στις 9.223,32 με οριακές απώλειες 0,04% και ο γερμανικός DAX στις 23.630,60 με 0,44% άνοδο.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ τερμάτισε στις 42.477,76 με άνοδο 0,13% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ στις 15.169 με κέρδη 0,57%.

Τη Δευτέρα (22/9), ο κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, με τον CEO της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, να χαρακτηρίζει τη συνεργασία «ένα γιγαντιαίο πρότζεκτ».

Η είδηση προκάλεσε άνοδο στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται κατά 3,9% και τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να κλείνουν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας ακολούθησαν την ανοδική πορεία την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις εξελίξεις. Η Be Semiconductor έκλεισε με άνοδο 3,3%, η Infineon σημείωσε άνοδο 2,4%, ενώ η STMicro κέρδισε 2,7%.

Η εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού ASML περιόρισε τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Αντιθέτως, η ASMI, εταιρεία εξοπλισμού για την ημιαγωγική βιομηχανία, υποχώρησε κατά 0,1% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεών της για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε άλλα νέα, η μετοχή της εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων Orsted ενισχύθηκε κατά 3,9% αφού Αμερικανός δικαστής αποφάσισε ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες σε πρότζεκτ στη Νέα Αγγλία, το οποίο είχε σταματήσει από την κυβέρνηση Τραμπ.

Orsted: Η μετοχή σκαρφάλωσε 7% μετά την ανατροπή του «μπλόκου» από τον Τραμπ

Η βρετανική εταιρεία ειδών βελτίωσης κατοικίας Kingfisher σημείωσε άλμα 14,6%, ξεπερνώντας όλες τις υπόλοιπες μετοχές στον Stoxx 600, αφού η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της χάρη στην αυξημένη εγχώρια ζήτηση.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω την Τρίτη, καθώς ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια και αμερικανική οικονομική ανάπτυξη το 2025.

Οι επενδυτές παγκοσμίως παρακολουθούν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ. Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο την Τρίτη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 παρά προς το τέλος του τρέχοντος έτους.