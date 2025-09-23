Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Να επιτραπεί στους συγγενείς η εκταφή – Επίθεση σε δικαστές

«Ντροπιαστικά» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα δελτία Τύπου που εκδόθηκαν χθες από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, και τον εκπρόσωπο Τύπου του Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, σχετικά με το αίτημα εκταφής για την ταυτοποίηση σορών θυμάτων των Τεμπών.

Στις δηλώσεις της, η πρόεδρος της Πλεύσης αναφέρεται δε στον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο ως «γνωστό συνδικαλιστή των δικαστών προσκείμενο στην παράταξη της Κυβέρνησης, ο οποίος χωρίς καμία αρμοδιότητα και κανένα δικαίωμα, εξέδωσε 3 σελίδες Δελτίο Τύπου, του Αρείου Πάγου δήθεν».

«Καλώ τους ευσυνείδητους δικαστές, εκείνους που δεν συναλλάσσονται με καμία εξουσία, εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι η δικαστική λειτουργία είναι εξουσία που πηγάζει από το λαό, να αντιδράσουν απέναντι σε αυτήν την κυβερνητική χειραγώγηση σε δικαστές και εισαγγελείς» αναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε άλλο σημείο των ανακοινώσεών της.

«Ζητώ να γίνει άμεσα, να διαταχθεί άμεσα και αμελλητί η εκταφή των συγγενών, των παιδιών, η εκταφή και η διενέργεια εκείνων των εξετάσεων που ζητούν οι συγγενείς και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα», καταλήγει η πρόεδρος της Πλεύσης.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Ο Πάνος Ρούτσι, ένας πατέρας που έθαψε πρόωρα το παιδί του, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν είχαν γίνει ούτε καν οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις πριν την ταφή, ζητάει το αυτονόητο.

Να του επιτραπεί, να διαταχθεί, η εκταφή του παιδιού του για να γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν. Για να διαπιστωθεί πώς πραγματικά προκλήθηκε ο θάνατός του.

Για να διερευνηθούν όλα εκείνα που δεν ερευνήθηκαν. Και, βεβαίως, για να διαπιστωθεί εάν στο μνήμα βρίσκεται το παιδί του ή μόνον το παιδί του, καθώς με όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, είναι διάχυτη η αμφιβολία των γονιών για το τί τελικά τους δόθηκε να θάψουν.

Θυμίζω ότι με εντολή της Κυβέρνησης οι συγγενείς δεν άνοιξαν τα φέρετρα των δικών τους ανθρώπων και η αμφιβολία είναι μια δηλητηριώδης σκέψη που έχει παραλύσει αυτές τις οικογένειες και όλους εμάς.

Η επιμονή της Κυβέρνησης στη συγκάλυψη είναι προκλητική. Εκείνο όμως που θέλω σήμερα να στηλιτεύσω είναι αυτά τα ντροπιαστικά Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν χθες, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Τζαβέλλα, και από έναν δικαστή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου άρτι προαχθέντα, τον κύριο Λυμπερόπουλο, γνωστό συνδικαλιστή των δικαστών προσκείμενο στην παράταξη της Κυβέρνησης, ο οποίος χωρίς καμία αρμοδιότητα και κανένα δικαίωμα, εξέδωσε 3 σελίδες Δελτίο Τύπου, του Αρείου Πάγου δήθεν, με επιθέσεις στους γονείς και σε όποιον υπερασπίζεται τους γονείς και τους συγγενείς, και με διατυπώσεις οι οποίες εκφεύγουν παρασάγγας από τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των δικαστών.

Στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών, αλλά και άλλων εγκλημάτων στα οποία εμπλέκεται η Κυβέρνηση, όπως το Έγκλημα των υποκλοπών, έχουμε παρακολουθήσει όλο το τελευταίο διάστημα αυτό το αλγεινό φαινόμενο, των Δελτίων Τύπου της Κυβέρνησης, που τα υπογράφουν δικαστές και εισαγγελείς.

Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την πρακτική και καλώ τους ευσυνείδητους δικαστές, εκείνους που δεν συναλλάσσονται με καμία εξουσία, εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι η δικαστική λειτουργία είναι εξουσία που πηγάζει από το λαό, να αντιδράσουν απέναντι σε αυτήν την κυβερνητική χειραγώγηση σε δικαστές και εισαγγελείς.

Είναι ανεπίτρεπτες οι παρεμβάσεις στην υπόθεση, από Κυβερνητικά συνδεδεμένους λειτουργούς.