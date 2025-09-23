Κ.-Χαζάκης-στη-«Ν»:-Μπορούμε-να-έχουμε-υψηλή-παραγωγικότητα-χωρίς-να-συμπιέζουμε-το-κόστος-εργασίας

Στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, μίλησε ο Κωνσταντίνος Χαζάκης, καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα περί «λεφτόδεντρων».

Ο κ. Χαζάκης είπε χαρακτηριστικά: «Σε κάθε οικονομία ισχύει αυτό που ονομάζουμε, το παράδοξο Κάλντορ. Ο Κάλντορ είχε μελετήσει το ’70 την Γερμανία και είχε βρει ότι οι υψηλοί μισθοί με υψηλή παραγωγικότητα, δεν είναι αντίθετα μεγέθη. Συνεπώς μπορούμε να έχουμε υψηλή παραγωγικότητα χωρίς να συμπιέζουμε το κόστος εργασίας».

Και πρόσθεσε: «Οι μίζεροι μισθοί, οδηγούν σε μίζερη ζήτηση, σε μίζερη κατανάλωση, μίζερο ΑΕΠ και μίζερη κοινωνία. Θα πρέπει οι άνθρωποι να πληρώνονται καλά για να παράγουνε πολύ».

Για την ακρίβεια

Τέλος o καθηγητής Οικονομικών έμεινε στο ζήτημα της ακρίβειας που μοιάζει να ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. «Ο πληθωρισμός είναι ένα μέγεθος, αλλά η ακρίβεια, με την έννοια που τη βιώνει στην τσέπη του ένα νοικοκυριό δεν συνδέεται μόνο με ένα μέγεθος. Έχει και υποκειμενική διάσταση».