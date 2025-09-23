Μαρινάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Επίκειται οριστικοποίηση νέας συνάντησης

Την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την αναβολή της σημερινής συνάντησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ειδικότερα, μιλώντας στο One δήλωσε ότι «η σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) με τις αραβικές χώρες στην οποία προσκλήθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα και μετά από αρκετές ώρες ανακοινώθηκε και η ώρα της συνάντησης, η οποία είναι 13:30 η ώρα Νέας Υόρκης, (μισή ώρα διαφορά από την έναρξη της συνάντησης με τον Μητσοτάκη».

Για το πώς συνέπεσαν οι δύο συναντήσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι προηγήθηκε η συνεννόηση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, «όπου μεταξύ άλλων συναντήσεων που έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός κλείστηκε η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο για τις 14:00 η ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή 21:00 ώρα Ελλάδας σήμερα». «Χθες ανακοινώθηκε ότι θα γίνει η διάσκεψη του Αμερικανού προέδρου με τις αραβικές χώρες – μεταξύ των οποίων και η Τουρκία – και ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η ημέρα και η ώρα συνάντησης σε μία αυριανή συνάντηση», σημείωσε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «αναμένουμε να βρεθεί μία κοινή ώρα».

Ακόμη, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι από την επίσημη ενημέρωση που έχει από Νέα Υόρκη, «επίκειται οριστικοποίηση μίας νέας συνάντησης».

Συνεχίζοντας, αναφερόμενος στο αν ισχύει το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή, «για τα μάτια του κόσμου», και αν είναι στην πραγματικότητα μία ακύρωση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «μπορεί να παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, να μην το αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει». «Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μία κίνηση η οποία θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια κατά μιας άλλης χώρας – άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση – και κατά της χώρας μας από την Τουρκία, πρέπει να πάρουν ουσιαστικά με έναν τρόπο ένα μέρος κατά της χώρας μας, της κυβέρνησης, και να επιτεθούν πριν μάθουν τι συμβαίνει; Έστω λοιπόν, θεωρητικά, η Τουρκία αποφάσισε να ακυρώσει τη συνάντηση, αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Ότι είναι μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι οι θέσεις μας και η στάση μας μπορεί να ενοχλούν;».

Σχολιάζοντας τον διάλογο με την ΤΟυρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι: «Η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα θέτει τις θέσεις της Δύσης και όχι μόνο της χώρας. Δεύτερον, έχουν περιοριστεί έως εκμηδενιστεί οι παραβιάσεις και υπάρχει μια συνεργασία σε καλό επίπεδο στη διαχείριση μεταναστευτικού. Να πω όμως και κάτι άλλο. Έχουμε χάσει κάτι από αυτόν τον διάλογο; Έχουμε βάλει έστω και σε αμφισβήτηση το οτιδήποτε;».

