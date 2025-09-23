Μαρινάκης – Χρυσοχοΐδης για Πάνο Ρούτσι: Είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του

Τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται για 8η ημέρα σε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε τόσο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όσο και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, η κυβέρνηση είναι με το πλευρό του πατέρα, διευκρινίζοντας πάντως ότι το αίτημα εκταφής, όταν υποβληθεί, θα πρέπει να κριθεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη. «Δεν έχουν καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβουν», είπε.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, «σε ανθρώπινο επίπεδο δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα», επισημαίνοντας όμως ότι το αίτημα θα κριθεί μόνον από τη Δικαιοσύνη: «Όταν υποβληθεί, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει. Έχουμε διάκριση εξουσιών».

Ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης: «Τι μας ζητάνε τα κόμματα; Να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Ας βγουν να το πουν καθαρά». Στο ίδιο πλαίσιο άφησε αιχμές και κατά όσων, όπως είπε, δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη «Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος που δεν θέλουν να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη», πρόσθεσε.

«Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο αίτημα»

Υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι τάχθηκε και ο κ. Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για «ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο αίτημα», που θα πρέπει να βρεθεί με ποιον τρόπο θα ικανοποιηθεί.

«Τι πιο αληθινό και ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του, αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα δίκαιο αίτημα», είπε χαρακτηριστικά.