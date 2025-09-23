Μεγάλου (Πειραιώς): Διανομή άνω των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους ως το 2028 – Ενεργοποιείται buyback 100 εκατ. ευρώ

Σε σταθερή τροχιά υπέρβασης των στρατηγικών για την τριετία 2025 – 2028, βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανέφερε από το βήμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Piraeus Financial Holdings, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου.

Σε σταθερή τροχιά υπέρβασης των στρατηγικών για την τριετία 2025 – 2028, βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανέφερε από το βήμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Piraeus Financial Holdings, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφορούσε την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Με βάση την απόδοση του πρώτου εξαμήνου, η τράπεζα προχωρά σε ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025 ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την εποπτική αρχή και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η τράπεζα είχε διαφοροποιηθεί έναντι των υπολοίπων ως προς τη μορφή επιβράβευσης των μετοχών. Από τα κέρδη χρήσης 2024, είχε επιστρέψει 373 εκατ. ευρώ στους μετόχους της μέσω μετρητών (επιστροφή κεφαλαίου), ενώ είχε προχωρήσει στη θέσπιση ενός συμβολικού προγράμματος επαναγοράς, το κόστος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ (δεν έχει εκκινήσει – μέρος των μετοχών θα δοθεί σε στελέχη και εργαζόμενους βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιβράβευσης).

Πλέον, δείχνει να κινητοποιεί δυνάμεις προς το buyback – διατηρώντας το 50% σε payout, με ποσόστωση 40% μετρητά – 10% επαναγορά – θέλοντας να τονώσει τα EPS (κέρδη ανά μετοχή) κατά περίπου 1% – 1,5% ετησίως (EPS CAGR) το 2025 – 2027.

Το buyback αφορά την απόκτηση μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 2,222% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι συνολικά έως 27.777.778 μετοχών για διάστημα 24 μηνών από την σημερινή (23 Σεπτεμβρίου 2025) απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τον SSM. Το εύρος αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος καθορίζεται μεταξύ 4,50 – 9 ευρώ, ώστε να αντανακλά την εξέλιξη της τιμής της μετοχής. Τυχόν αποκτηθείσες πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ίδιες μετοχές, της Πειραιώς Financial Holdings – Τράπεζα Πειραιώς θα ακυρωθούν στο πλαίσιο αυτής.

Επιπλέον, καταργείται το stock option plan. Παρά το γεγονός ότι είχε υιοθετηθεί, ουδέποτε εφαρμόστηκε ή χρησιμοποιήθηκε ως μορφή καταβολής μεταβλητών αποδοχών στο πλαίσιο των πολιτικών αποδοχών του oμίλου, και συνεπώς δεν έχει χορηγηθεί κανένα δικαίωμα.

Ρεκόρ χορηγήσεων στο πρώτο εξάμηνο

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, «εστιάζουμε στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: 63 δισ. ευρώ καταθέσεις και 13,5 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια. Oλα αυτά μέσα σε ένα υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις από ίδιους πόρους, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα ανέρχονται τώρα σε 23,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του συνόλου των 36 δισ. ευρώ που δικαιούται να λάβει η χώρα από το RRF».

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στη διοχέτευση των πόρων του RRF στην αγορά, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με συγχρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση του αγροτικού τομέα, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Ο κ. Μεγάλου εστίασε παράλληλα, στα ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της ανόδου των δανείων και παρά τη μείωση των επιτοκίων, στα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό των καθαρών εσόδων στο 24%, με άνοδο από τραπεζοασφάλειες και asset management, στον χαμηλότερο στην αγορά δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 2,6%, με κάλυψη από προβλέψεις στο 67%, στον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 34%, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, αλλά και στα καθαρά αποτελέσματα αναλογούντα στους μετόχους ύψους 559 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς σήμερα κατέχει επίσης ηγετική θέση και μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, με ευρεία πελατειακή βάση, όπως υποστήριξε ο κ. Μεγάλου. Από την αρχή του έτους η τράπεζα εκταμίευσε νέα δάνεια ύψους 6,3 δισ. ευρώ ποσό που συνιστά την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την τράπεζα. Από αυτά, οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν 3,5 δισ. ευρώ ενώ 2,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και 0,4 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων της Πειραιώς αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα 36 δισ. ευρώ υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για το 2025, νωρίτερα από το σχεδιασμό της. Έτσι, αναβάθμισε τον στόχο δανείων για το τέλος του έτους, σε πάνω από 36,5 δισ. ευρώ δάνεια.

Στρατηγική του ομίλου είναι να πρωταγωνιστήσει σε επίπεδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους της, σωρευτικά ως το 2028. Παράλληλα, η τράπεζα θα συνεχίσει να επενδύει στις εσωτερικές της λειτουργίες, στους ανθρώπους της, την τεχνολογία και την κοινωνία, όπως ανέφερε ο CEO της Πειραιώς.

Οι βασικοί στόχοι της Πειραιώς

Τα βασικά σημεία των στόχων της Πειραιώς περιλαμβάνουν:

— Πελατοκεντρική προσέγγιση με δανειακή επέκταση περίπου 8% ετησίως και αύξηση 1 δισ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την τετραετή περίοδο, ως το 2028, αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά περίπου 8% ετησίως, καθώς και διάθεση νέων προϊόντων.

— Έμφαση στους μετόχους με διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους 1,1 δισ. ετησίως ευρώ έως το 2027 και περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028 καθώς και κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

— Προσοχή στους ανθρώπους μας με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης

— Επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής τράπεζας Snappi – μιας πλατφόρμας καινοτομίας, με φιλόδοξους στόχους στην Eλλάδα και στο εξωτερικό

— Εστίαση στην τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με σημαντικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε και στην εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners (το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, επί τη βάσει συμμετοχής 100%).

Όπως τόνισε, η συναλλαγή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων. Η συναλλαγή έχει άμεσα οφέλη καθώς θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 1%. Παράλληλα, αυξάνει τη δημιουργία προμηθειών σε επίπεδο εφάμιλλο της διεθνούς αγοράς, ενώ ισχυροποιεί την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας διατηρώντας την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού κόστους.