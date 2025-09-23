Μεικτά κέρδη στις ασιατικές αγορές – Σε ιστορικό υψηλό ο Taiex

Τα μεικτά κέρδη στις ασιατικές αγορές την Τρίτη (23/9), που τροφοδοτήθηκαν από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της Nvidia με την OpenAI, οδήγησαν το δείκτη αναφοράς της Ταϊβάν Taiex σε ιστορικό υψηλό, με άνοδο 1,42%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,40% και έφτασε τις 8.845,90 μονάδες. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ανέβηκε κατά 0,51% στις 3.486,19 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατα 0,21% στις 872,21 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,99% στις 26.136,00 μονάδες. Το Χονγκ Κονγκ προετοιμάζεται για έναν ισχυρό τυφώνα. Το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο του Χονγκ Κονγκ προειδοποίησε ότι οι συνθήκες θα αρχίσουν να επιδεινώνονται αργότερα την Τρίτη, με τον σούπερ τυφώνα Ragasa να αναμένεται να πλησιάσει στο στενά του ποταμού Pearl River την Τετάρτη το πρωί. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,57% στις 4.496,74 μονάδες.

Οι αγορές της Ιαπωνίας είναι κλειστές λόγω αργίας.

Οι μετοχές τεχνολογίας της Ινδίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο μετά την πτώση της Δευτέρας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/9) ότι θα επιβληθεί τέλος 100.000 δολαρίων για τις νέες βίζες H-1B, οι οποίες προορίζονται για υψηλής ειδίκευσης αλλοδαπούς εργαζόμενους. Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας διολίσθησε κατά 0,27% στις 25.134,35 μονάδες, ενώ ο BSE Sensex υποχώρησε κατά 0,33% στις 81.890,62 μονάδες.

Τέλος, ο βασικός πληθωρισμός της Σιγκαπούρης — ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των ιδιωτικών μεταφορών και της διαμονής — σημείωσε τη χαμηλότερη άνοδο σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια, φτάνοντας το 0,3% τον Αύγουστο. Αυτό ήταν χαμηλότερο από το 0,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters και χαμηλότερο από το 0,5% που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα.