Μπόστιτς-(fed):-Παραμένει-ζωντανός-ο-κίνδυνος-πληθωρισμού-στην-αμερικανική-οικονομία

Οι κίνδυνοι του πληθωρισμού παραμένουν ζωντανοί στην αμερικανική οικονομία, προειδοποίησε ο διοικητής της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστιτς, σημείωσε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής οι αυξήσεις των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν ωθήσει τις τιμές τόσο πολύ όσο αναμενόταν.

«Οι ηγέτες επιχειρήσεων μάς λένε ότι δεδομένα αισθάνονται τις πιέσεις κόστους και γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να τις εμποδίσουν να επηρεάσουν τις τιμές που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι πελάτες τους», δήλωσε ο Μπόστιτς κατά τη διάρκεια ζωντανής ηχογράφησης του podcast Macro Musings.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, «νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν» σε αυτό το μέτωπο.

Ενώ οι δασμοί του προέδρου αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες ανοδικών πιέσεων στον πληθωρισμό αυτή τη στιγμή, ο Μπόστιτς σημείωσε ότι όσον αφορά το πόσο οι δασμοί έχουν ωθήσει τις τιμές, «νομίζω ότι ήταν πολύ πιο συγκρατημένη ώθηση από ό,τι ανέμεναν πολλοί».

Ο Μπόστιτς είπε ότι είναι πλέον σημαντικό για την κεντρική τράπεζα να παρακολουθεί στενά το πώς ο υψηλός πληθωρισμός επηρεάζει τις προσδοκίες για το μέλλον των τιμών.

Με τον πληθωρισμό, «νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην ψυχή των καταναλωτών και σε ό,τι σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις» δεδομένου του τρέχοντος περιβάλλοντος, είπε.