Οδηγός Leasing: Πώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες κερδίζουν χρόνο και χρήμα!

Με το leasing, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την υποτίμηση του οχήματος ή τα έξοδα συντήρησης, καθώς η εταιρεία leasing αναλαμβάνει πολλές από αυτές τις υποχρεώσεις. Αυτό επιτρέπει σε εσένα να εστιάσεις στη δουλειά σου, ενώ απολαμβάνεις ένα σύγχρονο όχημα με σταθερό μηνιαίο κόστος.

Το leasing αυτοκινήτου είναι η διαδικασία απόκτησης ενός οχήματος με μηνιαία μίσθωση αντί για αγορά. Πρόκειται για μια ευέλικτη και συμφέρουσα λύση για ελεύθερους επαγγελματίες που χρειάζονται επαγγελματικό αυτοκίνητο χωρίς τα οικονομικά βάρη της αγοράς.

Πλεονεκτήματα Leasing για ελεύθερους επαγγελματίες

Το leasing προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες, βοηθώντας στη διαχείριση των οικονομικών και της καθημερινότητας:

Χαμηλότερο αρχικό κόστος: Δεν απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο για την απόκτηση του αυτοκινήτου. Σε αντίθεση με την αγορά αυτοκινήτου, στο leasing δεν απαιτείται προκαταβολή ενώ κατά τη διάρκεια της συνδρομής, πληρώνεις μόνο το μηνιαίο μίσθωμα χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύεις μεγάλα ποσά. Έτσι διατηρείς τη ρευστότητα για άλλες ανάγκες της επιχείρησής σου.

Σταθερή μηνιαία συνδρομή: Στο leasing τα μισθώματα είναι προβλέψιμα, χωρίς εκπλήξεις, ενώ περιλαμβάνουν όλες τις βασικές υπηρεσίες του αυτοκινήτου, όπως ασφάλιση και συντήρηση. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται πολύ καλύτερος οικονομικός προϋπολογισμός και σταθερότητα για την επιχείρηση.

Φορολογικά Οφέλη: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εκπίπτουν από τα έξοδα της επιχείρησης τα μηνιαία μισθώματα του leasing, μειώνοντας τη φορολογική τους επιβάρυνση. Επιπλέον, τα έξοδα του leasing για επαγγελματικούς σκοπούς εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα, ενώ τα μισθώματα συνυπολογίζονται στις λειτουργικές δαπάνες.

Ευκολία στην ανανέωση στόλου: Με το leasing μπορείς να ανανεώσεις το όχημα πιο εύκολα, χωρίς να ανησυχείς για την αξία μεταπώλησης του παλιού οχήματος. Έτσι έχεις πάντα καινούργια αυτοκίνητα για την επιχείρησή σου, μέσω των οποίων αναδεικνύεις μια καλύτερη επαγγελματική εικόνα ενώ εξασφαλίζεις οικονομία στα καύσιμα χάρη σε πιο σύγχρονους και αποδοτικούς κινητήρες.

Συντήρηση και Οδική Βοήθεια: Πολλές εταιρείες leasing προσφέρουν συντήρηση και οδική βοήθεια χωρίς επιπλέον κόστος, γεγονός που μειώνει τα λειτουργικά έξοδα. Επίσης, σε περίπτωση βλάβης, παρέχεται όχημα αντικατάστασης για να μην διακόπτονται οι εργασίες σου.

Ποιες επιλογές υπάρχουν για Leasing επαγγελματικών αυτοκινήτων

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία επαγγελματικών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις ανάγκες τους:

Μικρά αυτοκίνητα για πόλη : Ιδανικά για καθημερινές μετακινήσεις και ελαφριά επαγγελματική χρήση. Π.χ. Kia Picanto , Fiat Panda , Toyota Aygo X .

: Ιδανικά για καθημερινές μετακινήσεις και ελαφριά επαγγελματική χρήση. Π.χ. , , . Van και Φορτηγά : Ιδανικά για επαγγελματίες που χρειάζονται μεταφορά προϊόντων ή υπηρεσίες διανομής. Π.χ. Ford Transit , Peugeot Partner , ακόμα και επιλογές σε IX βαν όπως Citroen C3 van .

: Ιδανικά για επαγγελματίες που χρειάζονται μεταφορά προϊόντων ή υπηρεσίες διανομής. Π.χ. , , ακόμα και επιλογές σε IX βαν όπως . SUV και Crossover : Ιδανικά για επαγγελματίες που χρειάζονται ευχέρεια κίνησης και μεγαλύτερο χώρο. Π.χ. Nissan Qashqai , VW T-ROC .

: Ιδανικά για επαγγελματίες που χρειάζονται ευχέρεια κίνησης και μεγαλύτερο χώρο. Π.χ. , . Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ενισχύστε την πράσινη εικόνα της επιχείρησής σας και επωφεληθείτε από τις κρατικές επιδοτήσεις. Π.χ. Hyundai Inster, BYD Atto 3.

Τι πρέπει να προσέξεις πριν επιλέξεις Leasing για ελεύθερους επαγγελματίες

Πριν προχωρήσεις σε leasing, είναι σημαντικό να αλναλογιστείς τις ανάγκες της επιχείρησής σου και να έρθεις σε συνεννόηση με την εταιρεία leasing για να αποφύγεις κάποιες από τις παγίδες της μίσθωσης. Συγκεκριμένα είναι σημαντικό να προβλέψεις τα εξής:

Διάρκεια του συμβολαίου : Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σου, μπορείς να επιλέξεις μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια, π.χ. από μερικούς μήνες έως 48 μήνες.

: Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σου, μπορείς να επιλέξεις μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια, π.χ. από μερικούς μήνες έως 48 μήνες. Μηνιαίο Μίσθωμα : Υπολόγισε τη μηνιαία συνδρομή που μπορείς να αντέξεις, καθώς και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.

: Υπολόγισε τη μηνιαία συνδρομή που μπορείς να αντέξεις, καθώς και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτή. Όριο Χιλιομέτρων : Βεβαιώσου ότι το όριο χιλιομέτρων είναι αρκετό για τις ανάγκες της επιχείρησής σου. Αν το ξεπεράσεις, ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.

: Βεβαιώσου ότι το όριο χιλιομέτρων είναι αρκετό για τις ανάγκες της επιχείρησής σου. Αν το ξεπεράσεις, ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις. Προκαταβολή: Κάποιες εταιρείες απαιτούν προκαταβολή, η οποία μπορεί να μειώσει τα μηνιαία μισθώματα, αλλά άλλες προσφέρουν επιλογές χωρίς προκαταβολή.

Διαδικασία και δικαιολογητικά για Leasing

Η διαδικασία για να ξεκινήσει κανείς leasing είναι απλή και συνήθως ολοκληρώνεται σε 4 μόλις βήματα. Αυτά είναι:

Επιλογή Οχήματος:

Επίλεξε το αυτοκίνητο από τον κατάλογο της εταιρείας leasing και λάβε προσφορά.

Υποβολή Αίτησης:

Στείλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για οικονομικό έλεγχο και έγκριση, συχνά εντός 24 ωρών.

Καταβολή Αρχικού Ποσού:

Καταβάλεις την προκαταβολή, εφόσον ζητείται, ή κάποιο αντίστοιχο ποσό εκκίνησης.

Παραλαβή Οχήματος:

Παράλαβε το αυτοκίνητο από τον χώρο της εταιρείας ή επίλεξε κάποια επιπλέον υπηρεσία παράδοσης αυτοκινήτου στον χώρο σου.

Για ελεύθερους επαγγελματίες (ατομικές επιχειρήσεις), τα συνήθη δικαιολογητικά είναι:

Το εκκαθαριστικό Ε3 φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους

Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους

Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ του προηγούμενου έτους

Την ταυτότητα του εκπροσώπου της επιχείρησης

Το τελευταίο εκκαθαριστικό Ε1 του φορέα της επιχείρησης

Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ (για επιβεβαίωση της διεύθυνσης)

Γιατί να επιλέξεις Leasing για Ελεύθερους Επαγγελματίες μέσω instacar

Το instacar ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για ελεύθερους επαγγελματίες, προσφέροντας:

Ευέλικτα Πακέτα Leasing : Επιλέγεις τη διάρκεια και το όχημα που χρειάζεσαι, με ή χωρίς προκαταβολή, ακόμα και μηνιαία μίσθωση.

: Επιλέγεις τη διάρκεια και το όχημα που χρειάζεσαι, με ή χωρίς προκαταβολή, ακόμα και μηνιαία μίσθωση. Όλες οι Υπηρεσίες Περιλαμβάνονται : Ασφάλιση, συντήρηση, τέλη και οδική βοήθεια χωρίς επιπλέον χρεώσεις, συν όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης.

: Ασφάλιση, συντήρηση, τέλη και οδική βοήθεια χωρίς επιπλέον χρεώσεις, συν όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης. Διαφάνεια και Ευκολία: Όλες οι υπηρεσίες και οι όροι είναι κατανοητοί και ξεκάθαροι από την αρχή, με γρήγορη έγκριση εντός 24 ωρών.

Το leasing για ελεύθερους επαγγελματίες προσφέρει μια ευέλικτη και οικονομική λύση για την απόκτηση επαγγελματικού αυτοκινήτου. Με σταθερά μηνιαία μισθώματα, φορολογικά οφέλη και μείωση του κόστους συντήρησης, το leasing είναι ιδανικό για να διευκολύνεις τις μετακινήσεις σου χωρίς το οικονομικό βάρος της αγοράς.Βρες leasing αυτοκινήτου και ξεκίνα σήμερα!