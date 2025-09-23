Ο Παύλος Γερουλάνος και η βελόνα – Νέο think tank με τη σφραγίδα του Φίλιππου Σαχινίδη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μπορεί η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ να έφερε ικανοποίηση στην πράσινη παράταξη, το ταμείο των δημοσκοπήσεων όμως δεν είχε αντίστοιχα αποτελέσματα και ενέτεινε τον προβληματισμό στελεχών. Ο Παύλος Γερουλάνος από την Αριδαία Πέλλας έκρουσε τον «κώδωνα» στους συντρόφους του και σημείωσε πως η «βελόνα» πρέπει να ξεκολλήσει.

«Δυστυχώς πια, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα. Τα κοινά τα οποία περιμένουν από εμάς, είναι τεράστια. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος σε φίλους και στελέχη του κόμματος.

Μάλιστα ο κ. Γερουλάνος δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ελλιπή λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Το Πολιτικό Κέντρο έχει να συναντηθεί εδώ και μήνες και το Πολιτικό Συμβούλιο έχει πάψει τη λειτουργία του, με τους προεδρικούς να επισημαίνουν ότι παύει η λειτουργία των οργάνων με την παρούσα σύνθεση μόλις ανακοινωθεί η Κ.Ο.Ε.Σ. Την ίδια ώρα ο γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ Γιάννης Βαρδακαστάνης λειτουργεί χωρίς τη γραμματεία, που περιμένουμε να ανακοινωθεί στο εγγύς μέλλον».

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά – θα ήθελα να δω το κόμμα να λειτουργεί με όλα του τα όργανα για να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς. Για να μην μας πει κανείς πώς θα υπερασπιστείτε τους θεσμούς αν δεν τους τους λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας», ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.

Ανάμεσα στους προβληματισμούς του και οι φημολογούμενοι νέοι σχηματισμοί.

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά – αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Και μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρώσικο χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ. Και έχουν κοινό».

Τhink tank με συντονιστή τον Φίλιππο Σαχινίδη

Την ίδια ώρα δημιουργείται νέο think tank με την ονομασία Progressive Lab και ψυχή του εγχειρήματος τον Φίλιππο Σαχινίδη. Πρόκειται για κόμβο ιδεών έρευνας και πολιτικών προτάσεων γύρω από την Πρόοδο και τον Σοσιαλισμό. Στο εγχείρημα μετέχουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στον τομέα τους, με καταβολές στην Κεντροαριστερά.

«Αγωνιούμε για την αποστασιοποίηση των πολιτών από τα κόμματα και την πολιτική. Ξέρουμε ότι η αλλαγή ξεκινά με την κατανόηση της πραγματικότητας και οδηγεί σε λύσεις που ενδυναμώνουν τους πολίτες και ενισχύουν τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη», αναφέρουν τα μέλη στην ανακοίνωσή τους.

Τα μέλη του think tank :

Οργανωτική Επιτροπή

Παπαδόπουλος Γιώργος – Δικηγόρος, Πρόεδρος

Γουρδομιχάλη Όλγα – Βιολόγος – Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Αντιπρόεδρος

Βίλλιου Δήμητρα – Στέλεχος Επικοινωνίας & Στρατηγικής, Γενική

Γραμματέας

Βαρελάς Σωτήριος – Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Μέλος

Μαϊτός Νίκος – Πολιτικός Επιστήμων – Οικονομολόγος, Μέλος

Σερέπας Θανάσης – Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Επιχειρηματίας, Μέλος

Ψυχής Πέτρος – Μαθηματικός – Επιχειρησιακός Ερευνητής, Μέλος

Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής

Σαχινίδης Φίλιππος – Οικονομολόγος

Επιστημονική Επιτροπή

Αρβανίτη Ευγενία – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών στη

Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση

Βαβάτσικος Θάνος – Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών

Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΠΘ

Γαζή Αγγελική – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καρατζογιάννη Αθηνά – Τακτική Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Κοινωνίας, Πανεπιστήμιο Λέστερ

Κοσμίδης Σπύρος – Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Κουτεντάκης Φραγκίσκος – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κουτμερίδης Θοδωρής – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης

Κουτσούρης Δημήτριος-Διονύσιος – Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ

Μανιούδης Μανόλης – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μητράκος Θεόδωρος – Οικονομολόγος, Διευθυντής-Σύμβουλος, πρώην Υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος

Οικονομίδης Γιώργος – Καθηγητής, ΟΠΑ

Πασσάς Αργύρης – Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σούλτης Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Συνταξιούχος

Τζάβαλης Ηλίας – Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ

Χούτας Νίκος – Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών

